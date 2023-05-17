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大陸 大陸焦點 特派現場

脫口秀演員「用狗比喻解放軍」　公司遭大陸重罰近6千萬

▲▼知名脫口秀演員以野狗比喻解放軍　所屬公司遭重罰逾1400萬及禁演。（圖／翻攝自澎湃新聞、微博）

▲知名脫口秀演員遭封殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）近日疑在演出中以野狗比喻解放軍，遭觀眾發文抨擊是侮辱解放軍，引發輿論熱議，並遭當局調查。北京市文化和旅遊局今日（17日）公布，對涉事的李昊石所屬的上海笑笙文化傳媒有限公司罰款逾1300萬（人民幣，下同），沒收違法所得逾130萬。

通報稱，經查實，涉事公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，在5月13日下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。

通報表示，北京市文化市場綜合執法總隊決定對該公司作出相應行政處罰，警告、沒收違法所得1325381.6元、罰款13353816元（約新台幣59045539元）。對涉案人員及其演出經紀機構和演出場所經營單位相關違規行為將進一步追究責任。北京市文化和旅遊局決定無限期暫停涉事公司在京所有演出活動。

通報強調，「人民軍隊是守衛國家安全、守護人民安寧的堅強衛士，我們絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化。」

最後，通報警告稱，「我們將堅持強化監管、嚴格執法，堅決抵制只求『笑果』不計後果、只講經濟收益不講社會責任的行為。希望廣大文藝工作者遵守法律法規，端正創作思想，加強道德修養，自覺講品味、講格調、講責任，為人民群眾提供有營養的精神食糧。」

▲▼知名脫口秀演員以野狗比喻解放軍　所屬公司遭重罰逾1400萬及禁演。（圖／翻攝自澎湃新聞、微博）

隨後，涉事公司也發布聲明稱，誠懇地接受社會各界的嚴厲批評，向社會大眾表示真誠的歉意。公司稱，將作出以下一系列整頓措施，即刻解除涉事演員House勞動合同和藝人經紀合同；對公司高管團隊和相關業務團隊分別進行留職察看、降薪等處分；公司對全國各地所屬線下演出業務立即進行全面整頓、學習，對於演出取消給已購票觀眾帶來的影響，公司將妥善平穩地處理退票等相關事宜，虛心接受觀眾的批評教育。

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