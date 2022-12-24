王世堅+柯文哲太轟動！炎上「緊急曝好消息」　網嗨：阿凡達也讓位

▲炎上王世堅與柯文哲，堪稱最轟動的黃金組合！（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

網搜小組／劉維榛報導

經典脫口秀《炎上BURN》系列第二季主角為《炎上王世堅》，而王世堅政壇上宿敵，也就是台北市長柯文哲，而柯本尊也確認參戰，引發網友笑稱「這黃金組合！太屌啦！」對此，主辦單位也宣布許願成真，已緊急加開威秀影城直播，串連全台影廳！

頭號柯黑的王世堅與柯文哲「黃金攻防組合」，真的許願成真。薩泰爾娛樂昨（23）日指出，現場完售、線上預購破萬人，因此緊急加開影城LIVE直播，且會串連全台影廳，「1月7日現場轉播！全台威秀影城同步觀賞」。

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消息曝光後，YouTuber「志祺七七」張志祺也在臉書驚呼，原本要在YouTube直播的《炎上》，突然變成要在威秀直播了，而且還有TITAN廳。

眾網友也期待笑虧，「炎上大將軍出征，連阿凡達也得讓位」、「有3D王世堅的感覺嗎」、「直播還要劃位，不愧是世堅」、「線上看至少可以重複看一年」、「堅哥的魅力」、「去電影院只為了看王世堅？注意看，這個男人太狠了，支持堅哥」、「從來沒想過自己會為了看王世堅買直播電影票，太浪漫了」、「真人版恰吉電影院上演了」。

直播相關懶人包如下：

►威秀影城獨家LIVE直播

1月7日演出現場轉播！全台威秀影城同步觀賞

啟售時間｜2022年12月29日（四）12:00

直播時間｜2023年1月7日（六） 20:00 現場同步開演

LIVE票價｜TITAN SCREEN巨幕廳1450元、威秀影城1000元

購票通路｜直播影城現場、威秀影城官方網站、威秀影城官方 APP

直播影廳



台北｜信義威秀影城、MUVIE CINEMAS、京站威秀影城

桃園｜統領威秀影城

台中｜TIGER CITY 威秀影城

台南｜大遠百威秀影城

高雄｜大遠百威秀影城

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►薩泰爾娛樂官網 預購線上版



48H 限時真愛價｜預購只要 NT$299 (原價NT$520)

首波優惠只到 12/24 20:00 ➠ https://str.network/burnonfb

12/24 20:00 起，售價將調整為早鳥堅督價 NT$349

（請注意：此非線上直播，2023/2/24 上架起一年內可無限次觀看）

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►現場票券｜已完售



部分未付款票券 KKTIX 不定時清票