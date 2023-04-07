　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

5歲雙胞胎吵架喊冤「渾身都是戲」　媽再PO「不誠懇道歉」影片笑翻網

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧一對5歲雙胞胎兄弟西西和貝貝日前因為畫畫起了爭執，進而演變為「武鬥」場面，兩兄弟被母親制止後，要求雙方各自陳述事發經過。兄弟倆「戲精上身」的各執一詞、據理力爭，堪比史詩級脫口秀專場，過程全被母親用手機拍下，影片在網路上引起廣大迴響，不僅讓網友看得樂開懷，也覺得這對活寶兄弟天真的可愛。

▲遼寧一對5歲雙胞胎西西和貝貝吵架日常被母親拍下來，在抖音上爆紅。（圖／翻攝微博OK小花朵）

▲遼寧一對5歲雙胞胎西西和貝貝吵架日常被母親拍下來，在抖音上爆紅。（圖／翻攝微博OK小花朵，下同）

西西和貝貝的母親在抖音上紀錄著兩兄弟打打鬧鬧的日常，獲得870萬的關注量。這支兄弟倆吵架完，在媽媽面前各自陳述事發經過的影片更是獲得420萬人的點讚，瞬間讓外界認識到這兩位可愛的雙胞胎兄弟。

▲遼寧一對5歲雙胞胎西西和貝貝吵架日常被母親拍下來，在抖音上爆紅。（圖／翻攝微博OK小花朵）

根據兩兄弟的「口供」顯示，西西正在畫一頭「不完美」的豹子，由於手畫得太小而不滿意，這時，貝貝畫了一個強壯的手臂，還取笑西西的手畫得太小，兩人便打了起來。衝突過程中，貝貝將西西的額頭抓破，讓西西一整個無法釋懷，就連向媽媽說明的時候，仍顯得相當氣憤。

▲遼寧一對5歲雙胞胎西西和貝貝吵架日常被母親拍下來，在抖音上爆紅。（圖／翻攝微博OK小花朵）

影片在抖音上爆紅之後，不少網友留言表示，「家有一對活寶真是太熱鬧了！」；「我們小時候吵架就是這樣」；「兩兄弟像在說相聲一樣，太可愛了」；「看了好幾遍，真可愛」。

▲遼寧一對5歲雙胞胎西西和貝貝吵架日常被母親拍下來，在抖音上爆紅。（圖／翻攝微博OK小花朵）

在網友們的敲碗期待下，母親加碼送上兩兄弟互相道歉的影片，結果更是令人噴飯。影片中，身為弟弟的貝貝哭著跟哥哥西西道歉，西西則是很冷靜的說，「對不起，貝貝。」不料，西西的冷靜反應又讓貝貝暴走，「一點感情都沒有！」讓一旁的媽媽暗自竊笑。

最後，西西再次跟貝貝道歉，還用手抹了抹弟弟臉頰上的淚水，貝貝則保持激動不已的情緒和哥哥擁抱了一下，在媽媽的見證下，重歸舊好。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
鄭明析看裸照狂讚「女兒屁股更大」　出獄性侵母女
快訊／搭車免戴口罩！　只剩「2場域」強制戴
亮綠燈騎士一加速　後座短裙妹被看光
快訊／前副市長千坪豪宅是違建！　開罰10萬元
房務哥掀開棉被見「超噁一幕」！　網見床單喊不對勁
旅行社賠償30萬沒接受！　一家四口護照下落曝
正妹專衝「送肉粽現場」！　救出鮮血直流的雞鴨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5歲雙胞胎吵架喊冤「渾身都是戲」　媽再PO「不誠懇道歉」影片笑翻網

男友突進店行兇！飲料店女店員持刀反擊「雙方互捅」慘倒血泊亡

澳洲跟進 「五眼聯盟」全禁TikTok　大陸商務部：無助國家安全

快訊／不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

馬英九搭國航CA-195啟程返台　登機前回頭向送行人員抱拳致意

蔡英文出訪今返台　廣東發布「射擊訓練」航行警告

陸男童咬指甲咬上癮！　「求醫無用」爸媽苦思一招出奇效

張家界3男1女集體跳崖！官方「情況通報」　家屬淚：以為去打工了

中法歐北京三方會談　歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

快訊／國台辦再宣布制裁「遠景基金會、亞洲自由民主聯盟」

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

5歲雙胞胎吵架喊冤「渾身都是戲」　媽再PO「不誠懇道歉」影片笑翻網

男友突進店行兇！飲料店女店員持刀反擊「雙方互捅」慘倒血泊亡

澳洲跟進 「五眼聯盟」全禁TikTok　大陸商務部：無助國家安全

快訊／不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

馬英九搭國航CA-195啟程返台　登機前回頭向送行人員抱拳致意

蔡英文出訪今返台　廣東發布「射擊訓練」航行警告

陸男童咬指甲咬上癮！　「求醫無用」爸媽苦思一招出奇效

張家界3男1女集體跳崖！官方「情況通報」　家屬淚：以為去打工了

中法歐北京三方會談　歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

快訊／國台辦再宣布制裁「遠景基金會、亞洲自由民主聯盟」

汽燃費詐騙簡訊頻傳　屏東監理站：認明「gov.tw」以免被騙

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿」　他問到底貴啥？全場認證：超舒服

台南啟動多通路行銷鳳梨　兼顧內外銷確保農民收益

崁頂警長著傳統布農族服飾與族人「搏感情」　宣導效果十足

住院解隔鬆綁！患者無需「等採陰」　符合2條件就可出院

林智勝回主場挑戰300轟里程碑　計數裝置亮相！

一圖看APP預約郵局領現4步驟　首周估擠180萬人！臨櫃拚1分鐘發6千

春夏5000元有找時尚錶出列　BABY-G甜美系、Swatch小花錶贏芳心

男戴耳機坐月台邊　「列車直接撞上」驚悚畫面曝光

小時候忘了收涎？法鬥出門散步口水狂流　嘴邊掛「水晶燈籠」

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

大陸熱門新聞

檢舉爸爸收賄8444萬！董座女兒：願負責任

國台辦宣布制裁蕭美琴

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

國台辦再宣布制裁2機構

張家界4人集體跳崖！官方最新通報：排除刑案

14歲少年保送清華大學　爸爸宴客完發現是假的

蔡英文出訪今返台　廣東發布射擊訓練航行警告

女網紅直播被闖入！　親爸逼付「弟弟800萬聘金」

馬英九搭國航CA-195啟程返台 登機前回頭向送行人員抱拳致意

張家界4人遭邪教洗腦跳崖？

「水蛭塞陰莖」畫面曝！醫師傻眼：不知有啥快感

馬英九嘴角突多黑點　馬辦曝原因

快訊／宋濤今宴請送行馬英九　

更多熱門

相關新聞

台南舞小姐格鬥賽！3女舞廳前爆衝叫聲不斷

台南舞小姐格鬥賽！3女舞廳前爆衝叫聲不斷

有網友在網路社群PO出一段影片，內容是指台南市北區萬象舞廳前，1日凌晨發生女子酒後在大門前打群架，還有人摔倒在地，哭喊尖叫，台南市警五分局掳報派員前往處，將3名涉嫌打架拉扯受傷女子都帶回調查，全案全案依違反社會秩序維護法究辦。

以為朋友狗走失！載回家鬧雙胞胎

以為朋友狗走失！載回家鬧雙胞胎

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮！全場氣瘋

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮！全場氣瘋

雙胞胎汪心電感應　同步翻肚討摸

雙胞胎汪心電感應　同步翻肚討摸

2柴當街激烈互罵！路過拉拉搖滾區吃瓜看戲

2柴當街激烈互罵！路過拉拉搖滾區吃瓜看戲

關鍵字：

雙胞胎日常鬥嘴吵架打架戲精脫口秀相聲演員

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

更多

最夯影音

更多
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面