遭轟侮辱解放軍！陸脫口秀演員被「無限期停演」　涉事公司道歉

▲脫口秀演員HOUSE被無限期停演。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸喜劇公司「笑果文化」旗下知名脫口秀演員HOUSE（本名李昊石）13日在北京演出時，稱追松鼠的「野狗」讓他聯想到「作風優良，能打勝仗」，被網友舉報涉嫌侮辱解放軍。笑果文化15日發聲明切割，表示無限期停止涉事藝人後續一切演藝工作。

據《羊城晚報》報導，有觀眾上周六（13日）在微博發文稱，「今天看了笑果的北京場，整體不錯，有個段子引起了我的不適。」該網友進一步表示，某脫口秀演員在表演中說到兩條「正在追松鼠」的野狗，「別的小狗讓他感覺很萌很可愛，萌化了。這兩條野狗讓他想起來八個字，『作風優良，能打勝仗。』」

該網友認為，「這個破梗侮辱了人民子弟兵，如果這個梗是無意的，那我勸你們下次刪掉。如果這個梗是故意的，那我覺得你們作死。」

笑果文化昨（15日）發聲明道歉，並表示無限期停止涉事藝人後續一切演藝工作。李昊石也在自己微博帳號「House披頭」發文道歉，「對於5月13日晚上演出的內容引起的討論和爭議，我深感愧疚與後悔。我在演出中使用了非常不恰當的比喻，給觀眾造成了不好的感受和聯想。我將為此承擔責任，停止一切演藝，深刻反省，重新學習。抱歉占用大家寶貴的時間，再次向大家深刻道歉！」

▲有現場觀眾認為，該言論被過分解讀。（圖／翻攝自微博）

不過，一名在現場的觀眾15日下午發文認為，「作為一名退伍軍人很高興大家能夠積極的維護人民子弟兵的榮譽，在聽到有關人民子弟兵的負面消息時會生氣，但是現場的那個段子，他在形容兩條狗威風凜凜的時候想到了能打勝仗、作風優良的軍犬，是用威風類比不是單純的用野狗做類比，所以並沒覺著被冒犯到，也不覺著是惡意詆毀或者侮辱，反而笑的很大聲，大家不要被過分解讀、斷章取義博取關注的人帶亂了節奏和風向。」

留言區有人讚同表示，「我也在現場，微博剛說了句，他真沒那個意思，讓罵了一下午。」不過仍有人質疑，「可是，但是，好像也不能代表所有人都能像你一樣的感覺。」

晚間，北京市文化執法總隊表示，通過網路巡查已獲知此事，並已對相關公司立案調查。

據《極目新聞》報導，一名自稱笑果文化編劇的工作人員透露，「是他（HOUSE）在表演中臨時加了內容。」該工作人員表示，，脫口秀演員演出的內容公司都會進行審批，也會向相關部門進行報備。據他了解，HOUSE演出中的爭議內容並不在事前審核的文本內，如果在的話，公司肯定能夠看出來。

上述工作人員坦言，他們也看了網友的相關貼文，也感覺HOUSE那樣說讓人不適。但他認為，結合上下文來看，演員當時是說嗨了，也是無心之言，「都會有磕巴的時候，沒人願意這樣。」