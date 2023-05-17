郭侯之爭將落幕！他曝郭台銘內部民調領先　「心中一定很多問號」

▲鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨預計今（17）日下午於中常會正式徵召2024總統候選人，外界普遍認為新北市長侯友宜將出線。對此，民進黨立委趙天麟坦言，郭侯之爭全台關注，讓郭台銘聲量大大提高，也反映在內部（綠營）民調上，郭在三腳督民調都穩定領先侯友宜，尊重國民黨最後決定，不曉得郭台銘會在選舉扮演什麼角色，民進黨也是戰戰兢競。

趙天麟表示，郭侯之爭是國民黨家務事，隨著全台灣關注，即便是提名侯友宜，郭台銘聲量也大大提高，也反映在內部（綠營）民調上，看來郭台銘在三腳督民調都穩定領先侯友宜。

趙天麟指出，尊重國民黨最後決定，但郭台銘存在已經是不爭事實，他在選舉內會扮演什麼角色？到底是超級助選員還是超級破壞王？民進黨也是戰戰兢競，國民黨這樣不民主的處理模式，若執政會帶給國家什麼影響，值得大家警惕。

趙天麟表示，印象中這三屆總統選舉，從換柱、韓國瑜到郭侯之爭，國民黨始終沒有建立黨內初選的民主制度，每次都變成黨內逼宮大戲，最後都會留下很多問號，郭董內心會有很多說不出的苦楚，雖然是國民黨家務事，但民主國家看到最大在野黨這樣的表現，確實令人遺憾。