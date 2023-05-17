藍提名侯友宜成定局　台中議員超不爽...質疑「誰知他是不是內鬼」

▲藍營提名侯友宜成定局，他超不爽砲轟「誰知他是不是內鬼」。（圖／李中辦公室提供）



記者游瓊華／台中報導

國民黨預計今（17）日下午於中常會正式徵召2024總統候選人，外界普遍認為新北市長侯友宜將出線。不過，國民黨台中市議員李中開嗆，今天不論中常會公布2024總統參選人徵召誰，整個過程猶如宮廷政治，也怒轟黨中央，侯友宜根本沒向大家說明他的政策及參選方向，「誰知道他要把國家帶往什麼方向」，更直言「國民黨之前有個李登輝，誰知道侯友宜是不是第二個內鬼！」

台中市議員李中對於中常會下午確定提名侯友宜相當不滿，他強調，形式上的公平性相當重要，鴻海創辦人起碼全台走透透辦說明會，向民眾說明其參選政策及方向，反觀侯友宜卻什麼都沒有表示，「沒有要講把國家帶到哪裡，我們就要提名他」，還舉出沙漠諺語，「帳篷裡的1個內鬼，比帳篷外的1000個敵人更可怕，國民黨之前有個李登輝，誰知道侯友宜是不是第二個內鬼！」

▲台中市立委參選人黃健豪認為，不管誰出線，都希望團結一致。（圖／記者游瓊華攝）



曾經與郭台銘同台的藍營立委提名人黃健豪指出，不論最後由誰出線，都希望國民黨盡量避免情緒勒索，該整合的整合、該道歉的道歉，這是一場戰爭與和平的選擇，希望能夠團結一致、努力翻轉。黨不管提名任何人，都會支持，整合過程應該由當事人特別說明，自己不會選邊站。