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「一場無遊戲規則的比賽」　游盈隆批藍總統提名：比蔣介石更獨裁

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會 游盈隆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游盈隆批評，國民黨這次總統提名方式已立下最糟糕、最惡劣、最壞的榜樣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨這次總統提名採「徵召不初選」，預計今日下午於中常會正式徵召新北市長侯友宜。針對提名規則，台灣民意基金會董事長游盈隆17日就在臉書批評，這次總統提名方式已立下最糟糕、最惡劣、最壞的榜樣，「這是一場沒有遊戲規則的比賽」，最典型的密室政治，最反民主的提名程序，毫無制度可言，是比蔣介石更專斷的獨裁。

「國民黨最後會徵召誰？」，游盈隆認為，「照理是侯友宜；不照理是郭台銘」，而侯友宜一旦出線，民意支持度會上揚至少三個百分點，這是經驗法則，因此，短期內會顯著縮小和民進黨參選人賴清德的差距，長期就要看各自的條件和努力，以及大環境因素而定。他強調，2024這場台灣總統大選，不到最後，不知鹿死誰手，「簡單地說，沒有誰是穩贏的。」

游盈隆指出，台灣民意基金會五月民調有不少重要發現，其中之一是「國人四成二樂見民進黨贏得總統大選，四成七不樂見」，這對民進黨而言，既是壞消息，也是好消息。他分析，因爲這一方面顯示多數國人對民進黨過去七年執政不滿意，票投不下去；另一方面，總統大選如果不是一對一，而是三腳督，那民進黨贏的機會還是比較大，而目前所有跡象都顯示，三足鼎立局面已定，藍白合已經不可能了。

但游盈隆強調，民主選舉是動態的，結果是不確定的，三腳督在某種情況下，若過程中藍白聯手，鎖定綠為首要敵人，分進合擊，形成二打一的局面，民進黨這場選戰恐怕輕鬆不起來。

游盈隆最後痛批，「有一件事非提不可，那就是，國民黨這次總統提名方式已立下最糟糕、最惡劣、最壞的榜樣」，他形容，這是一場沒有遊戲規則的比賽，最典型的密室政治，最反民主的提名程序，毫無制度可言，是比蔣介石更專斷的獨裁，完全沒有記取2022總統蔡英文全面沒收黨內初選的慘痛經驗教訓。他直言，日後如果有人指責「國民黨是輸在起跑點上」，大概沒有人會有異議。

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