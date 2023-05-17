批藍綠只會口號治國　黃珊珊舉北市政績：柯文哲執行力毋庸置疑

▲黃珊珊認為，比起藍綠政客，柯文哲的執行力毋庸置疑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

日前有媒體報導，執政黨在短短八年期間，成立了超過30個「國家隊」、十多個「辦公室」，遭批是口號治國。對此，前台北市副市長黃珊珊17日就在臉書批評，類似的口號治國，別說民進黨，國民黨更是不遑多讓，她也提到，從民眾黨主席柯文哲在台北市的八年執政來看，柯文哲的執行力毋庸置疑，這就是柯文哲和說謊話、說空話、說大話的藍綠政客最大對比。

黃珊珊指出，昨天有新聞報導寫道，執政黨在短短八年期間，成立了超過30個「國家隊」、十多個「辦公室」，有沒有在運作沒有人清楚，有沒有績效報告更是無人在乎，這些國家隊或辦公室，多半是頭痛醫頭腳痛醫腳的產物，只要政府運作出現了狀況，或是打算發展某些特定項目，不是思考怎麼用現有機制解決這些問題，而是疊床架屋再成立一個辦公室或組織，要員額要預算，然後等到風頭一過，就沒有然後了。

「我想問執政黨，老百姓辛苦的納稅錢，是這樣在花的嗎？」，黃珊珊批評，類似的「口號治國」，別說民進黨，國民黨更是不遑多讓。她舉例，猶記得2008年，前總統馬英九的競選口號「六三三」、「愛台12項建設」大家嚷嚷上口，最後不是跳票，就是巧列名目舉債匡列了一大筆預算，美其名是增加地方建設，實際上就是撒幣綁樁。

黃珊珊強調，台灣人民被藍綠輪流騙了這麼多年，「今年，是最有希望翻轉的一年」，現在還沒進入選舉白熱化階段，很多人就開始在煽動棄保，整天要下架特定政黨，但在她看來，最該被捨棄、被下架的，就是這些空口說白話、用口號治國的藍綠政客。

「政治的核心在於執行力」，黃珊珊舉例，柯文哲在台北市的八年施政，執行力毋庸置疑，民進黨蓋不出來的社會住宅，他蓋了；國民黨執政累積的千億債務，他還了；困難的市場改建，他推動了；北流北藝大巨蛋這三大前朝遺毒，他也解決了。

黃珊珊表示，這就是柯文哲和說謊話、說空話、說大話的藍綠政客最大對比。她強調，明年一月，台灣人民要團結，不是團結在政黨的顏色，而是團結在候選人的執行力，「過去七次總統大選被騙了七次，這一次，給自己一個機會，為自己、為台灣找一個好總統，別再讓你失望第八次。」