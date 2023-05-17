柯文哲出戰／2024三腳督拼突圍　民眾黨擴大空戰部隊搶曝光

▲民眾黨主席柯文哲將代表民眾黨參選2024總統大選。（圖／記者湯興漢攝）



記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲決心參選2024總統大選，5月20日將召開記者會說明參選總統理念。而這次大選也是民眾黨成立後，首次正式面對總統級的全國性大選挑戰，考量到資源、基層組織不若對手，空戰勢必是民眾黨選舉過程中的重中之重，不僅計畫擴大發言人團隊強化對外溝通，也倍增文宣小組人力、開節目，將自媒體的效益發揮到最大。

柯文哲宣布參選後，2024年總統大選篤定上演「三腳督」戲碼，觀察近期的民調，柯文哲支持度都維持在20%左右，要進一步突破不能只靠柯本身的魅力圈粉，需要有規劃的陸、空戰支援，才有望在三強鼎立的選舉中突圍。

在陸戰部分，柯文哲會持續日前展開的「柯P來了」計畫，本人親自下鄉接觸各個產業、走進學校和社區做近距離互動，向民眾闡述理念，建立交流溝通管道；此外團隊也會成立「宣講團」，找來黨內具有聲量基礎的人化作柯的分身，跑校園、社團。

身為新興政黨的民眾黨，陸戰方面自然不敵藍綠兩黨，因此空戰顯得更為重要，將由「主播夫妻」陳智菡、許甫2人主導。據了解，未來柯營將開立以柯文哲為主軸的帶狀節目，分享行腳全國各地的所見所聞，文宣團隊的人力也倍增，自媒體小組類似行動空戰總部，把拿手的空戰效益發揮到最大。

黨內人士指出，520的宣示記者會後，柯文哲會按部就班丟出各個面向的國政論述，在宣傳方面也要設法在藍綠夾殺下突圍，考量小黨資源有限，因此會更倚重空戰，要設法維持聲量，「選舉要先讓人記得、再讓人喜歡，陸戰資源不足、發展晚，空戰會更倚重」。

此外，民眾黨預計6月擴大招募發言人團隊，除了柯辦發言人維持陳智菡之外，黨發言人正在招募中，也會把市議員加入發言系統。知情人士指出，經過2022年的選戰歷練後，這些市議員不論在媒體發言、政治論述等都相當成熟，是很好的發言戰力，未來會更借重他們的戰力。

▲經過選戰的歷練後，民眾黨市議員應對政治攻防更加拿手，是2024選舉的重要戰力。（圖／記者湯興漢攝）