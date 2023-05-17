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柯文哲出戰／2024三腳督拼突圍　民眾黨擴大空戰部隊搶曝光

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲將代表民眾黨參選2024總統大選。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲決心參選2024總統大選，5月20日將召開記者會說明參選總統理念。而這次大選也是民眾黨成立後，首次正式面對總統級的全國性大選挑戰，考量到資源、基層組織不若對手，空戰勢必是民眾黨選舉過程中的重中之重，不僅計畫擴大發言人團隊強化對外溝通，也倍增文宣小組人力、開節目，將自媒體的效益發揮到最大。

柯文哲宣布參選後，2024年總統大選篤定上演「三腳督」戲碼，觀察近期的民調，柯文哲支持度都維持在20%左右，要進一步突破不能只靠柯本身的魅力圈粉，需要有規劃的陸、空戰支援，才有望在三強鼎立的選舉中突圍。

在陸戰部分，柯文哲會持續日前展開的「柯P來了」計畫，本人親自下鄉接觸各個產業、走進學校和社區做近距離互動，向民眾闡述理念，建立交流溝通管道；此外團隊也會成立「宣講團」，找來黨內具有聲量基礎的人化作柯的分身，跑校園、社團。

身為新興政黨的民眾黨，陸戰方面自然不敵藍綠兩黨，因此空戰顯得更為重要，將由「主播夫妻」陳智菡、許甫2人主導。據了解，未來柯營將開立以柯文哲為主軸的帶狀節目，分享行腳全國各地的所見所聞，文宣團隊的人力也倍增，自媒體小組類似行動空戰總部，把拿手的空戰效益發揮到最大。

黨內人士指出，520的宣示記者會後，柯文哲會按部就班丟出各個面向的國政論述，在宣傳方面也要設法在藍綠夾殺下突圍，考量小黨資源有限，因此會更倚重空戰，要設法維持聲量，「選舉要先讓人記得、再讓人喜歡，陸戰資源不足、發展晚，空戰會更倚重」。

此外，民眾黨預計6月擴大招募發言人團隊，除了柯辦發言人維持陳智菡之外，黨發言人正在招募中，也會把市議員加入發言系統。知情人士指出，經過2022年的選戰歷練後，這些市議員不論在媒體發言、政治論述等都相當成熟，是很好的發言戰力，未來會更借重他們的戰力。

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議會民眾黨黨團議員要求市長蔣萬安簽署社宅公約，遭到蔣萬安拒絕。（圖／記者湯興漢攝）

▲經過選戰的歷練後，民眾黨市議員應對政治攻防更加拿手，是2024選舉的重要戰力。（圖／記者湯興漢攝）

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