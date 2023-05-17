第三勢力哪不同？　王婉諭：時力不會支持顏清標、鍾東錦這種黑金

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前受訪時提到，希望與時代力量前立委黃國昌合作，並考慮將黃列入民眾黨2024不分區立委名單，引起不少爭論。對此，時代力量黨主席王婉諭16日直言，時代力量始終堅持與弱者站在一起，而民眾黨成立只為「將柯文哲送進總統府」，反過來抄襲藍綠的政治文化，更會跟顏清標、鍾東錦這種黑金勢力站在一起，一而再的巧遇支持。

2024大選進入倒數階段，近期傳出民眾黨多次延攬黃國昌，希望將其納入不分區名單，柯文哲受訪時更稱，「黃國昌很想過來（民眾黨），但臉皮薄，說服習近平不要打仗，比說服黃國昌加入民眾黨選立委容易。」相關言論也引起時代力量不滿。

「時代力量跟民眾黨有什麼不同？」王婉諭表示，自己認真思考與回顧加入時力3年半的日子，得到一個結論。時代力量，是在這個混亂的時代中，堅持和弱者站在一起的力量。民眾黨，則是在強者的權力遊戲中，忘記了民眾對他們的期待。

王婉諭指出，從民眾黨創立之初，「將柯文哲送進總統府」就是民眾黨成立的目的，這就註定了民眾黨只能是柯文哲的民眾黨，民眾黨就是為了柯文哲競逐權力的遊戲而存在。從這裡開始，柯文哲忘記了民眾對他的期待，改變台灣的政治文化，降格為改變台灣的政治權力。

王婉諭直言，為了從藍綠手上奪取政治權力，柯文哲不但沒有超越藍綠的政治文化，反過來抄襲藍綠的政治文化，甚至堂而皇之的毫不掩飾。為了從藍綠手上奪取政治權力，不管顏色如何斑駁黑白，只要能結盟交換擴大權力，撿到籃子都是菜完全不是問題，也不必顧慮各種意見的首尾一致，反正今天媒體報導完，明天民眾就忘記。

王婉諭表示，在一些充滿爭議的弱勢個案旁，通常會看到的是時代力量的黨公職，而不是民眾黨的。所以，即便在立法院民眾、時力兩黨的投票行為比較相近，自己還是不太清楚民眾黨的價值與政策立場，同樣的人不同時間、同樣的時間不同的人，都可能表達完全相反的主張。

王婉諭直言，時代力量跟民眾黨的不同是非常明確的。時代力量是一群人因為追求理想而聚在一起，民眾黨是一群人因為權力的力學效應而撞在一起。時代力量不會跟顏清標、鍾東錦這種黑金勢力站在一起，柯文哲帶領的民眾黨不僅會，還會一而再、再而三的巧遇支持。

王婉諭表示，時代力量的的主權論述清晰穩定，就是追求台灣國家地位的正常化，民眾黨卻為了逢迎選民，在兩岸一家親、大國等距等概念轉來轉去。時代力量選擇一條比較艱難的道路，一條不刻意討好特定族群，導致經常被多方政治勢力夾擊的道路，但我執著這樣的選擇，也願意為了它付出。

王婉諭指出，身為黨主席，自己會用盡一切努力守護這條道路，證明這樣的道路值得走、也應該繼續走下去。