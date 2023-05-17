助理賓士後擋風玻璃遭砸　徐巧芯說明細節：會多注意人身安全

記者袁茵／台北報導

台北市建國高架道路16日晚間發生一起行車糾紛，台北市議員徐巧芯的鍾姓助理駕駛賓士轎車，遭一名林姓駕駛砸破後擋風玻璃，林男被逮時稱因行車糾紛，造成他心中不滿。對此，徐巧芯17日上午表示，鍾男過去沒有與他人結仇，至於是否因身份「徐巧芯助理」才導致此狀況，她不多加揣測，但也會注意人身安全。

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

針對辦公室助理鍾男發生行車糾紛，徐巧芯17日上午表示，鍾男並非公費助理，而是一名大學實習生，過去沒有與他人結仇結怨，只是16日晚間開車在建國高架時，因為兩台車比較靠近，但沒發生擦撞的事情；鍾男因看到對方開後車廂，不想與對方起衝突，進而趕快離開，結果擋風玻璃就碎掉了。

徐巧芯提及，鍾男與他們聯絡時，他們建議立刻去警察局報案，目前全案由警方調查中；至於是不是因為身份為「徐巧芯辦公室助理」或「實習生」導致這情況，她不方便多加揣測，就讓警方做完整調查，「但我自己會多注意我的人身安全」。

台北市建國高架道路16日晚間9時49分發生行車糾紛，鍾姓男子駕駛賓士轎車，遭林姓駕駛下車砸破後擋風玻璃，且林姓駕駛自己的手都被割傷，嚇得鍾男開車到附近的和平東路派出所報案。警方根據行車記錄器逮到人。

和平東路派出所副所長陳春玄表示，林姓犯嫌供稱因行車糾紛，造成他心中不滿。而鍾男面對媒體詢問，則不發一語。全案仍有待釐清。

▼徐巧芯助理發生行車糾紛。（圖／記者黃彥傑翻攝）