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確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：郭心情差傾向不出席

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨預計今（17）日徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，鴻海集團創辦人郭台銘努力1個月卻未能代表藍軍出征，難免失落，昨又臨時喊卡造勢記者會。據了解，朱立倫昨天下午與郭台銘在中央黨部二度會面，兩人密談1個多小時。對於黨內外仍期待郭台銘出席中常會，營造大團結氣氛，郭幕僚與黨中央卻說法不一，前者稱未收到邀請；後者則稱，已同時聯繫邀請在其他適當場合共同展現大團結，但也坦言「下午提名場合是中常會，確實沒有特別邀請郭」。

挺郭派立委陳玉珍昨本將舉行全國正副議長挺郭記者會，晚上聯電榮譽副董事長宣明智也原定宴請中常委舉辦「挺郭宴」，而挺郭民眾也打算今日在國民黨中央黨部前舉行造勢活動，然而就在15日「朱郭會」後局勢逆轉，挺郭活動紛紛喊卡。針對外傳徵召人選就是新北市長侯友宜，彰化縣議長謝典林堅稱「我們挺郭台銘，堅信他明天會被徵召」，但態度似乎也有所鬆動，表示「要改口供也是明天才能改」，並說「徵召侯友宜也會全力支持」，似乎已知大勢已去。

國民黨2024總統徵召將在今日下午中常會拍板定案。據掌握，北北基桃縣市首長將齊聚一堂，共同展現大團結氣勢，且確定徵召侯友宜。對於外界關心郭台銘會否出席中常會，郭幕僚透露，「我們沒收到邀請」。此話一出，令人大感驚訝，不知是國民黨始終沒把郭台銘當成藍軍一分子，還是郭團隊正在積蓄「負氣翻臉」的正當性？

對於郭幕僚的說法，雖有黨內人士堅稱有邀請，並指郭台銘心情不好，傾向不出席。但國民黨發言人楊智伃表示，下午提名場合是中常會，確實沒有特別邀請郭台銘董事長，但已同時聯繫，在適當場合共同展現大團結。

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