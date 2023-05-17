女兒假日才回家　抓包「爸同居會計阿姨」！結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

擁有博士學位的老師美美（化名）與丈夫阿華（化名）長期分居，2名女兒也只有在假日時才會前往父親家居住，沒想到2021年6月間女兒們發現阿華與女會計小蘋（化名）同居，讓她大受打擊，因而決定提告求償60萬元。屏東地院審理後，認為阿華不是第一次出軌，小蘋也不可能不知道男友已婚，最終判兩人應連帶賠償50萬元較為適當。

▲女兒們意外抓包父親和女會計同居。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

美美在判決書中主張，和丈夫婚後育有2名女兒，分居之後她和女兒住在高雄娘家，只有假日時孩子們才會前往丈夫家居住，2021年6月間女兒們發現「爸爸和阿姨同居」，並將這個情況告訴她，她才知道丈夫出軌的事情，雖然提告之後小三便立即搬離，但她還是決定對此求償60萬元。

對於妻子的指控，阿華辯稱，妻子在2020年9月就知道他和小蘋同居的事情，應該已經超過請求權時效，他與妻子分居長達10年，彼此感情冷淡、形同陌路，目前正在打離婚訴訟，他承諾提供屏東1筆土地作為補償，希望法官合併審酌。

小蘋也表示，她是在2019年間搬進阿華家中，美美的女兒們確實會在假日前來同住，自己也知道阿華有女兒，「但他告訴我他已經離婚」，後來收到起訴狀繕本才驚覺不對勁，當下立刻搬走，結束這段同居關係，她不是故意要侵害美美的權益。

然而，屏東地院法官認為，從錄音譯文證據可知，孩子們前往父親家居住時，小蘋也都在場，顯見阿華並未刻意隱瞞有孩子的事情，雖然孩子們鮮少與她互動，但依照一般常理，父女3人在談話或相處過程中，不可能刻意隱瞞阿華和美美的真實婚姻狀況；況且小蘋是有婚姻經驗的成年人，與阿華交往超過3年，並非一時性的接觸，縱使男方謊稱已經離婚，她不可能沒有進一步求證，因此不採信她的說詞。

法官接著表示，阿華雖然與美美分居長達10年，但他並非第一次外遇，這部分有法院判決記載，美美受到的精神痛苦程度並不會因為「夫妻感情淡薄」而變得比較輕微，考量到3人分別為老師、公司負責人和會計，經衡量各自的社會地位、經濟收入、侵害程度等因素，最終判阿華和小蘋應連帶賠償50萬元較為適當，全案仍可上訴。