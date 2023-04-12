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社會 社會焦點 保障人權

3分鐘吃3罰單！挨罰3千3百他不服氣　法官勘驗錄影帶狠打臉

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓男子駕駛自小客貨車，行經麟洛鄉路段時，被檢舉變換車不打方向燈、駛入對向車道等原因，不到3分鐘吃下3張共3300元罰單，讓他很不服氣，打政政訴訟希望撤銷處分，法官勘察錄影帶後，發現蔡太不遵守交通規則才被檢舉，駁回該訴訟。

判決書說，蔡姓男子駕駛自小客貨車，於2022年8月26日17時50分許，行經麟洛鄉成功路與民權路段，因有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈，變換車道未依規定使用方向燈」；17時51分許，行經麟洛鄉成功路與民權路段，「不依規定駛入來車道」；17時53分許，行經麟洛鄉成功路與香楊路段，「汽車駕駛人未依規定使用方向燈，轉彎未依規定使用方向燈」共3項違規交通行為被檢舉，警方依規定開單開出3張告發單共罰3300元，記違規點數1點。

僅短短2分45秒，即被拍照舉發3張罰單，讓蔡不服氣，主張第一次違規是因為當地道路狀況雖有點彎度，前面沒有岔路，更何況他是直線通行，沒必要使用方向燈，這明顯與舉發人陳述不符；第2次係道路有點彎度，且路旁又停有車輛，他為了安全，一時躲閃不慎壓到雙黃線，可是也馬上更正駛回正常向前車道；第3次則說「保證百分之一百有使用方向燈，但等開到正常車道時，方向燈會隨著方向盤自動導正而熄滅」，蔡強調是檢舉人極可能沒拍到方向燈而誤判，主張撤銷該處分。

法官開庭，勘驗錄影帶，發現蔡男所提理由，都禁不起畫面考驗，反而看到他太不遵守規定的問題，駁回他的主張，還是要罰款。

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