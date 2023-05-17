【廣編】LG OLED連續十年銷售第一　創「藝」跨界備受全球藝術家肯定

▲台灣LG電子今年攜手當代藝術博覽會、PhotoVOGUE影像藝術展，打造藝術鑑賞新境界。

圖、文／台灣LG電子提供

台灣LG電子為全球OLED技術領導品牌，上市十年以來連續十年獲得全球OLED電視銷售第一 。LG近年積極跨足藝術界，透過OLED自體發光科技不斷突破創新，完美呈現純黑、無限對比度與提升亮度，達到前所未有的視界最高標準，全球知名藝術展間都可見其蹤跡。今年更攜手當代藝術博覽會、PhotoVOGUE影像藝術展，將OLED卓越細膩的顯示技術結合藝術，真實還原攝影作品的每一處細節，打造藝術鑑賞新境界。

LG電視累積10年技術研發經驗，帶出OLED evo面板搭載第五代α9 AI 影音處理器 ，影音支援更強。除了擁有細膩的AI演算畫面表現，深度學習演算法，利用超過一百萬個資料點的龐大資料庫，自動辨識影像內容類型，並將畫面區分為5000個區域，分別進行亮度調整去除雜音並最大幅提升影像畫質。今年LG以實際行動支持台灣在地藝術發展，攜手第四屆台北當代藝術博覽會、2023 PhotoVOGUE 影像藝術展，帶來更加驚豔的視覺饗宴。

第四屆台北當代藝術博覽會

活動日期：2023年5月12日－5月14日11:00-18:00 (5月14日僅開放至17:30)

活動地點：台北南港展覽館一館4樓

2023年 PhotoVOGUE影像藝術展

活動日期：2023年5月13日－5月21日 (平日12:00-20:00；週六日11:00-21:00)

活動地點：華山1914文創園區 中4A館