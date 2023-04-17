　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

曹佑寧最得意的新助手竟是他？ 天天輕鬆打理衣著就靠LG Styler蒸氣電子衣櫥

▲▼LG,曹佑寧,電子衣櫃。（圖／取自影片）

▲時尚型男曹佑寧分享他的衣物神助手，就是LG Styler蒸氣電子衣櫥。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

時尚型男曹佑寧是許多粉絲與民眾心中模仿穿搭的對象，時常穿梭在各大片場、活動中工作滿檔的他，在公開或私下行程卻總能以最完美穿著打扮現身，曹佑寧不藏私的分享近期最愛用的衣物神助手—LG Styler蒸氣電子衣櫥，既能去除病菌、保養衣物，還能平整衣物，讓打理衣物省去大半時間，現在回家新習慣就是把不會立即清洗或需送洗的外出衣物掛進LG Styler「輕乾洗」。

▲▼LG,曹佑寧,電子衣櫃。（圖／取自影片）

▲有了這台蒸氣電子衣櫥，曹佑寧回家第一件事就是把衣物放進去。

曹佑寧在工作中時常需要穿著西裝、時裝展現個人風格魅力，整日行程過後，衣物早已沾染上環境中的各種細菌、灰塵、髒污，工作結束後的疲憊狀態或外出衣物在隔日還要穿著使用的情況下，過去曹佑寧只能將就的把髒衣物披在沙發上，避免與其他衣櫃的乾淨衣物混雜，這使他困擾不已，有了LG Styler蒸氣電子衣櫥後這些煩惱都徹底解決！獨家TrueSteam™蒸氣技術，不僅能去除99.9%過敏原、塵蟎與細菌，還具有平整衣物、除濕、除臭等多重功能，而自小飽受過敏之苦的曹佑寧也發現自從使用LG Styler蒸氣電子衣櫥後症狀緩解許多，是打理衣物之餘意外收穫的小驚喜，加上能添加自己喜歡的香氛，穿上衣物就自帶清新得宜的香味，立刻愛上這難以言喻的清爽感，自然能帶給人魅力、自信都爆棚的感覺啦！

▲▼LG,曹佑寧,電子衣櫃。（圖／取自影片）

▲LG Styler蒸氣電子衣櫥可透過雲端客製不同衣物護理行程，貼心呵護不同種類的衣物材質。

而「LG ThinQ™」技術是讓曹佑寧如此鍾情的另一個原因，機器內建WiFi，透過LG ThinQ app除了可以遠端遙控與監控、隨時接收推播通知外，更提供毛皮、皮革等多項雲端客製衣物護理行程。曹佑寧分享：「有時候回到家非常累，在沙發休息時就能透過手機查看目前行程狀態，結束也會跳出通知提醒，另外不同衣物材質與保養方式有很多種，此時雲端客製行程下載選項，就能快速找到最合適的模式，隨時隨地都能一指啟動完成輕乾洗。」

 此外，LG Styler蒸氣電子衣櫥具有室內除濕的功能，雨天時家中濕氣太高，只要打開衣櫥外門，便可讓11坪室內空間進行除濕，讓家中保持清新乾爽，就連下雨天回到家後褲腳、袖口潮濕的衣物都可以放進去「輕乾洗」一下，天天都能一鍵使用，隨時衣物、空間都保持乾淨清爽！

▲▼LG,曹佑寧,電子衣櫃。（圖／取自影片）

▲曹佑寧最喜歡LG Styler蒸氣電子衣櫥的美型鏡面設計，一機多功還可當作全身鏡使用。

要讓型男、型女入眼，外型一定要夠亮眼！LG Styler蒸氣電子衣櫥就擁有高質感的時尚外觀，能完美融入居家空間，其中美型鏡面更是最吸引曹佑寧的質感亮點，可直接作為全身鏡使用，是自己外出時最後的檢查站，用來確認搭配的合宜性、衣物是否平整等細節，這點真的超級加分！

▲▼LG,曹佑寧,電子衣櫃。（圖／取自影片）

▲門板上的褲線加壓板，輕鬆維持褲裝摺痕線的筆挺狀態。

同時曹佑寧也大方分享自己的穿衣哲學：「要找到屬於自己喜歡的色系，再搭配一些時尚單品，重點是衣服的平整度、不能有皺褶這件事情，我覺得非常重要」。每天忙碌緊湊的行程，曹佑寧還能隨時維持衣物整潔與個人的完美形象，其實就是因為他擁有強大的衣物神助手LG Styler蒸氣電子衣櫥，一鍵就能恢復衣物平整潔淨的質感。門板上的褲線加壓板，輕鬆維持褲裝摺痕線的筆挺狀態，雙腿看上去更加修長挺拔，為時尚男神形象再加分。

▲▼LG,曹佑寧,電子衣櫃。（圖／取自影片）

▲從韓國紅到台灣的LG Styler蒸氣電子衣櫥，連孩子、寵物的玩具也能放進去消毒。

從韓國紅到台灣的LG Styler蒸氣電子衣櫥，一機三除可以除菌、除臭、除濕，無論是西裝、大衣、訂製服都能快速又方便的殺菌除臭，連孩子、寵物的玩具也能放入去除細菌、過敏原，只要天天使用就能輕鬆地為生活質感加分，同時也讓台灣時尚男星代表曹佑寧改變回家的新習慣，是注重衣物護理的人最滿意的投資！

#LG #LGStyler蒸氣電子衣櫥 #電子衣櫥 #改變回家的新習慣
前往官網瞭解更多：https://reurl.cc/LND0x3

 

ET快訊
快訊／兆豐金配息出爐！　50多萬股民笑了
快訊／台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了
猴痘疫調難！醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想
蕭煌奇突炫「來牽新車」！網刷爆8000留言：末班車要開了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

阿公養狗好療癒但打掃心好累！家事達人激推LG A9 TS吸塵器「蒸氣濕拖」變乾淨

曹佑寧最得意的新助手竟是他？ 天天輕鬆打理衣著就靠LG Styler蒸氣電子衣櫥

台灣大myfone行動創作獎徵件起跑　總獎金達400萬

頂規iPhone 15將具備「獨家規格」　爆料：類似Sony旗艦機

蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

蘋果遭疑釣魚！狂要求輸入AppleID密碼　客服回應了

HTC Wildfire E2 Play非洲發布　搭載紫光晶片

資安大廠曝Android有63款新型惡意App　恐暴露個資及加快耗電

才剛呼籲暫停AI開發！馬斯克計劃推出人工智慧公司　與OpenAI競爭

台灣之星被併前寄1簡訊！他嗨喊「釘子戶用到爽」網搖頭：繼續做夢

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

曹佑寧最得意的新助手竟是他？ 天天輕鬆打理衣著就靠LG Styler蒸氣電子衣櫥

台灣大myfone行動創作獎徵件起跑　總獎金達400萬

頂規iPhone 15將具備「獨家規格」　爆料：類似Sony旗艦機

蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

蘋果遭疑釣魚！狂要求輸入AppleID密碼　客服回應了

HTC Wildfire E2 Play非洲發布　搭載紫光晶片

資安大廠曝Android有63款新型惡意App　恐暴露個資及加快耗電

才剛呼籲暫停AI開發！馬斯克計劃推出人工智慧公司　與OpenAI競爭

台灣之星被併前寄1簡訊！他嗨喊「釘子戶用到爽」網搖頭：繼續做夢

蘋果多誘人？　股神巴菲特：果粉不接受30萬賣掉「拿iPhone」權利

聯邦快遞成立50周年舉辦「50天關愛行動」　實現幫助逾5千萬人

李帝勳是理想型！　《模範計程車》表藝珍羞認：見面以後更喜歡了

新北行動治理前進樹林　侯友宜與里長面對面解決地方問題

新店中安大橋更換LED路燈　4／17起夜間分階段封閉匝道

獨／恐怖影片曝！女行人被闖紅燈車撞噴5m重傷　3人驚險逃劫

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

國人搶出國、外國客不來！馬祖導遊曝：解封後「離島觀光逆成長」

快訊／兆豐金配息1.32元！現金殖利率逾3%　50多萬股民笑了

台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了

身體有「7種安靜徵兆」恐慢性發炎！　醫示警：不理害4病纏身

興奮汪看診「狂彈跳」1分鐘　媽受不了...網笑：牠嗑藥嗎？

3C家電熱門新聞

資安大廠曝Android有63款新型惡意App　恐暴露個資及加快耗電

蘋果狂要求輸入AppleID密碼遭疑釣魚　客服回應了

HTC Wildfire E2 Play非洲發布　搭載紫光晶片

頂規iPhone 15將具備「獨家規格」　爆料：類似Sony旗艦機

他收台灣之星1簡訊嗨喊：釘子戶用到爽！網搖頭

蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

蘋果多誘人？　股神巴菲特：果粉不接受30萬賣掉「拿iPhone」權利

果粉跳槽S23 Ultra！它靠「2功能贏了」真心好用

新機保值度曝光　這款iPhone直接打6折

網友票選最在意的空調選購重點！

才剛呼籲暫停AI開發！馬斯克計劃推出人工智慧公司　與OpenAI競爭

iOS 17「Siri換位置」　動態島功能更多

曹佑寧新助手竟是他蒸氣電子衣櫥

史上最強！蘋果iOS 17「11大更新功能」曝光

更多熱門

相關新聞

舒華還有養柴犬！跟陶晶瑩超合

舒華還有養柴犬！跟陶晶瑩超合

《哈囉!毛小孩》本周南韓人氣女團（G）I-DLE的舒華、視網膜、熊爸擔任「紅白達人秀」的評審，邀請身懷絕技的狗狗們表演。舒華在海內外皆有超高人氣，當她一到現場，陶晶瑩便大讚舒華本人好漂亮，美到讓她起雞皮疙瘩，並笑說：「平常在直播時就是個鄰家女孩，現在簡直是女神走過來。」

王淨不要看啊！曹佑寧新劇「扒衣摸胸激吻」畫面破尺度

王淨不要看啊！曹佑寧新劇「扒衣摸胸激吻」畫面破尺度

LG傳拋售產線　陸行之：恐成首間被中國打趴面板廠

LG傳拋售產線　陸行之：恐成首間被中國打趴面板廠

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

白靈「想和曹佑寧有關係」　演辣嬤「露半球」孫子白潤音嚇壞

白靈「想和曹佑寧有關係」　演辣嬤「露半球」孫子白潤音嚇壞

關鍵字：

LG曹佑寧電子衣櫃

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

直擊張立昂復出上工！

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面