曹佑寧最得意的新助手竟是他？ 天天輕鬆打理衣著就靠LG Styler蒸氣電子衣櫥

▲時尚型男曹佑寧分享他的衣物神助手，就是LG Styler蒸氣電子衣櫥。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

時尚型男曹佑寧是許多粉絲與民眾心中模仿穿搭的對象，時常穿梭在各大片場、活動中工作滿檔的他，在公開或私下行程卻總能以最完美穿著打扮現身，曹佑寧不藏私的分享近期最愛用的衣物神助手—LG Styler蒸氣電子衣櫥，既能去除病菌、保養衣物，還能平整衣物，讓打理衣物省去大半時間，現在回家新習慣就是把不會立即清洗或需送洗的外出衣物掛進LG Styler「輕乾洗」。

▲有了這台蒸氣電子衣櫥，曹佑寧回家第一件事就是把衣物放進去。

曹佑寧在工作中時常需要穿著西裝、時裝展現個人風格魅力，整日行程過後，衣物早已沾染上環境中的各種細菌、灰塵、髒污，工作結束後的疲憊狀態或外出衣物在隔日還要穿著使用的情況下，過去曹佑寧只能將就的把髒衣物披在沙發上，避免與其他衣櫃的乾淨衣物混雜，這使他困擾不已，有了LG Styler蒸氣電子衣櫥後這些煩惱都徹底解決！獨家TrueSteam™蒸氣技術，不僅能去除99.9%過敏原、塵蟎與細菌，還具有平整衣物、除濕、除臭等多重功能，而自小飽受過敏之苦的曹佑寧也發現自從使用LG Styler蒸氣電子衣櫥後症狀緩解許多，是打理衣物之餘意外收穫的小驚喜，加上能添加自己喜歡的香氛，穿上衣物就自帶清新得宜的香味，立刻愛上這難以言喻的清爽感，自然能帶給人魅力、自信都爆棚的感覺啦！

▲LG Styler蒸氣電子衣櫥可透過雲端客製不同衣物護理行程，貼心呵護不同種類的衣物材質。

而「LG ThinQ™」技術是讓曹佑寧如此鍾情的另一個原因，機器內建WiFi，透過LG ThinQ app除了可以遠端遙控與監控、隨時接收推播通知外，更提供毛皮、皮革等多項雲端客製衣物護理行程。曹佑寧分享：「有時候回到家非常累，在沙發休息時就能透過手機查看目前行程狀態，結束也會跳出通知提醒，另外不同衣物材質與保養方式有很多種，此時雲端客製行程下載選項，就能快速找到最合適的模式，隨時隨地都能一指啟動完成輕乾洗。」

此外，LG Styler蒸氣電子衣櫥具有室內除濕的功能，雨天時家中濕氣太高，只要打開衣櫥外門，便可讓11坪室內空間進行除濕，讓家中保持清新乾爽，就連下雨天回到家後褲腳、袖口潮濕的衣物都可以放進去「輕乾洗」一下，天天都能一鍵使用，隨時衣物、空間都保持乾淨清爽！

▲曹佑寧最喜歡LG Styler蒸氣電子衣櫥的美型鏡面設計，一機多功還可當作全身鏡使用。

要讓型男、型女入眼，外型一定要夠亮眼！LG Styler蒸氣電子衣櫥就擁有高質感的時尚外觀，能完美融入居家空間，其中美型鏡面更是最吸引曹佑寧的質感亮點，可直接作為全身鏡使用，是自己外出時最後的檢查站，用來確認搭配的合宜性、衣物是否平整等細節，這點真的超級加分！

▲門板上的褲線加壓板，輕鬆維持褲裝摺痕線的筆挺狀態。

同時曹佑寧也大方分享自己的穿衣哲學：「要找到屬於自己喜歡的色系，再搭配一些時尚單品，重點是衣服的平整度、不能有皺褶這件事情，我覺得非常重要」。每天忙碌緊湊的行程，曹佑寧還能隨時維持衣物整潔與個人的完美形象，其實就是因為他擁有強大的衣物神助手LG Styler蒸氣電子衣櫥，一鍵就能恢復衣物平整潔淨的質感。門板上的褲線加壓板，輕鬆維持褲裝摺痕線的筆挺狀態，雙腿看上去更加修長挺拔，為時尚男神形象再加分。

▲從韓國紅到台灣的LG Styler蒸氣電子衣櫥，連孩子、寵物的玩具也能放進去消毒。

從韓國紅到台灣的LG Styler蒸氣電子衣櫥，一機三除可以除菌、除臭、除濕，無論是西裝、大衣、訂製服都能快速又方便的殺菌除臭，連孩子、寵物的玩具也能放入去除細菌、過敏原，只要天天使用就能輕鬆地為生活質感加分，同時也讓台灣時尚男星代表曹佑寧改變回家的新習慣，是注重衣物護理的人最滿意的投資！

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