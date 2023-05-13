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吳鳳帶老婆挑選LG家電　自曝寵妻秘訣：不要對老婆小氣！

消費中心／綜合報導

網路盛傳「智慧家電救婚姻」原來都是真的！一向疼老婆、護老婆出名的寵妻魔人吳鳳親自爆料，結婚8年靠「LG智慧家電」為感情更甜蜜，影片中他大方分享，要疼老婆就要聰明減少她的負擔，家中越多智慧家電、老婆的生活越快樂，他還霸氣提醒：「不要對老婆小氣，一定要大方一點」。

▲▼吳鳳帶老婆挑選LG家電　自曝寵妻秘訣：不要對老婆小氣。（圖／翻攝自影片）

▲吳鳳回憶剛來台灣打拼時租屋處就有一台LG家電，隨著夫妻生活升級，LG也升級了。

吳鳳回憶剛來台灣打拼時，和老婆租屋處就有一台LG家電，多年來，兩人有了孩子、買了房子，夫妻生活升級了，家中也有越來越多的LG家電分擔家務為婚姻神助攻。平時吳鳳會主動把髒衣服放到桶子並拿到陽台，再透過「智慧達人」老婆來操作滾筒洗衣機、乾衣機的智慧功能完成衣物清潔任務，互相合作維持婚姻中的良好互動。

這次LG官方線上商城週年會員日，吳鳳特地帶老婆Rynne挑選智慧家電，光是精選商品快閃優惠65折起就超令人心動，像是家戶必備的「LG變頻無線吸塵器」集塵壓縮增加集塵空間，可刮除纏繞氣旋毛髮，乾吸濕拖一次完成，還有5道過濾有效過濾細微粉塵及水洗3效濾網更加乾淨衛生，LG線上商城週年會員日A9K、A9N指定系列快閃折扣最低65折起，輕鬆打掃居家環境。

LG「PuriCare™ 雙變頻除濕機」具UV nano™ 紫外線淨化、一級除濕能效、搭載特殊烘鞋／烘衣櫥專用配件及奈米離子抑制細菌生長，18公升(MD181QWE0)限時優惠18,900元；「PuriCare™ 360度空氣清淨機-HEPA 13版單層 (AS551DWG0)」六階段過濾系統及HEPA 13級濾網、PM1.0懸浮微粒感應器及異味感應器，透過上吹式清淨循環扇360度強力淨化居家空氣，快閃活動優惠68折12,900元。

▲▼吳鳳帶老婆挑選LG家電　自曝寵妻秘訣：不要對老婆小氣。（圖／翻攝自影片）

▲一機即可除菌、除臭、除濕的電子衣櫥，是女人的夢想衣櫥。

LG「WiFi Styler蒸氣電衣櫥PLUS (B723MR)」也推出71折49,900元優惠價，以天然蒸氣60度殺菌除螨99.9%、溫和烘乾保護衣料，去除衣物難聞異味保持清新，還能下載雲端客製衣物護理行程以及針對11坪室內空間的除濕機，等於一機即可除菌、除臭、除濕，連平時難清潔的安全帽也可以輕鬆清潔，讓Rynne大呼「我夢想中的電子衣櫥」。

還有LG 蒸氣滾筒洗衣機17公斤(蒸洗脫烘WD-S17VBD)，快閃優惠87折，只要46,900元，蒸氣洗衣可去除99.9%過敏原，勁速洗39分鐘內完成洗衣；「敲敲看門中門冰箱」指定型號88折，隨敲即現取物更方便，還有門中門輕鬆拿取邊門食材，透過四方吹冷流保鮮零死角，以及Smart鮮淨過濾系統有效去味除菌；以及LG TONE Free真無線藍牙耳機T90 ，77折優惠只要4,990元，世界首創真無線杜比藍牙耳機，最多可連結5台裝置，無限享受音樂。

▲▼吳鳳帶老婆挑選LG家電　自曝寵妻秘訣：不要對老婆小氣。（圖／翻攝自影片）

▲吳鳳透露寵妻秘訣就是不要對老婆小氣。

看完多款超實用的LG家電讓Rynne滿意到全都想入手，吳鳳不只大方全包了，還呼籲大家當個「Smart老公」，把握LG官方線上商城週年會員日，指定商品單件88折、兩件以上85折還有精選快閃優惠產品最高65折，同時再加碼從LINE購物進入到LG官方線上商城結帳，享15% LINE POINTS回饋(最高1,500點) ，讓老婆進入智慧生活，就從升級家電開始！

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