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3年都沒確診！天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）

▲不少天選之人在近期確診了。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

儘管口罩解封，仍要注意疫情反撲！一名妹子驚呼，5月才過半個月，但身旁的親友超多人確診，文章曝光後，也釣出一票「天選之人」，紛紛哀喊「疫情3年，我都沒確診，好不容易熬到解封卻換我確診」、「我們家天選之人5月也開始有人確診」。

一名女網友在Dcard以「5月是不是很多人確診」為標題表示，比起前幾個月，她身旁有蠻多人近日確診，也不禁讓她聯想，「2021跟2022年也是在5月的時候疫情很嚴重，大家有這個感覺嗎？」

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底下網友熱議，「對！前陣子都沒事，近一周辦公室已經10幾個人確診了，而且也沒有特別群聚或一起吃飯，超怪的」、「我們學校也是欸，不管老師或學生，我們班就有幾個陸續確診了」、「我們家天選之人5月也開始有人確診」、「我也在這一波中第一次了，還被同事暗自靠北...早上不該去上班，現在又不強制隔離，我有講就很善良了，不然我的工作你來做啊」、「本來以為是天選之子的我也在上禮拜六確診了，現在還是痛苦到爆炸」。

留言串中，原PO也整理出親友最近確診的原因，包括口罩解封；5月是流感等病毒高峰期，疫情也不例外；母親節的活動帶來人潮，人群接觸機會高等。

說到天選之人，另有妹子也在Dcard紛紛哀號，「疫情3年，我都沒確診，好不容易熬到解封卻換我確診」，症狀就是喉嚨痛到如刀割，甚至連口水都不敢吞，快入睡時又被喉嚨痛醒，「好懷念可以大口喝水的日子...現在根本是奢求」、「我也是前天第一次確診，真的生不如死...一直反覆發燒完全沒有胃口，喉嚨超痛！咳到很想吐，全身、臉和頭也痛到爆炸」。

事實上，目前新冠輕症免通報隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

不過疾管署副署長羅一鈞表示，國內疫情明顯上升，每天都有幾百例比較嚴重的中重症通報，近期民眾可能也會感受到周遭比較多人篩檢陽性。他提醒，這段期間篩檢陽性，自我注意事項包含65歲以上長者、慢性病等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥。

▲▼疾管署呼籲儘早接種次世代疫苗。（圖／疾管署提供）

▲新冠疫情升溫，自我防護不可少。（圖／疾管署提供）

羅一鈞強調，不是指揮中心解編就是疫情結束，一般民眾雖然口罩幾乎全面鬆綁，只剩下醫療機構、救護車要求戴口罩，但自主戴口罩時機仍然要注意。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰也在臉書提到，疫情升溫，最近門診COVID又爆炸增加，住院也增加一倍。網友也留言，「真的很多人又中了」、「新冠真的多很多，機構都撐不住了」、「急診到處都是人，唉！」

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