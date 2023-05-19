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大陸 大陸焦點 特派現場

陸二次感染人數激增　張文宏示警有「長尾效應」：不該影響經濟

▲▼大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸5月疫情反撲，不少網友近日都表示自己「二陽」（二次感染）了！18日，大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，「二陽」波幅更低症狀更輕，病毒感染還有很長的拖尾效應。

據《澎湃新聞》報導，5月18日，張文宏接受採訪時表示，今天新冠疫情進入常態化波動流行的狀態，最近會看到出現「二陽」的現象，但這次波幅更低，症狀更輕，尤其是已經感染過的人群，發燒的時間更短，獲得藥物的便捷性更快。

張文宏表示，「我們雖然仍處於病毒感染的一個時間節點內，有很長的一個拖尾效應，但是新冠病毒對我們整體的經濟生活不應該造成巨大的影響，我們也不應該因此過度地採取防疫措施。」

對於此時是否還應該接種疫苗？他表示，接種三針疫苗後，對變異病毒的混合免疫能力更高，發生重症的比例更低，因此仍然鼓勵高齡老人等脆弱人群接種疫苗。

「沒有打過疫苗的人，哪怕感染過病毒了，未來再次感染病毒的風險也會高於打過疫苗的人」，張文宏說，對於這一點國際上有比較高的共識。

張文宏期待，未來會有更多二價的疫苗和可以覆蓋Omicron的疫苗出現，新冠的處置方式會越來越跟流感的處置方式接近。

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