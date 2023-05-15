甩行人地獄！台中14天抓11380件違規　3所大學周邊人行道都是車

▲台中市警局1日至14日共取締近萬件人行道違規停車，希望洗刷行人地獄惡名。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

行人意外議題備受關注，各界疾呼應全面改善交通設施，警方也加強執法力道，台中市警察局自5月1日至14日針對「不讓行人」、「人行道違停、違規臨停」以及「道路障礙」進行取締，總計開出11380件違規，其中以違停最多，達到9910件，經警方統計，也發現在中興大學、東海大學以及嶺東科大周邊路段違停最為明顯。

台中市警局配合警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，自1日起規劃執法專案勤務，針對提升行人路權四大項目包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等加強取締，希望能擺脫行人地獄惡名。

經統計，光是截至14日為止，全台中市就開出11380件違規，以「人行道違規停車與違規臨時停車」取締9910件最多。警方表示，發生最多的三大路段依序是大里區國光路沿線（中興大學附近）1285件、西屯區台灣大道四段沿線（東海大學附近）777件以及南屯區永春南路沿線（嶺東科技大學附近）533件。

警方表示，立法院已修正道交條例，不暫停讓行人通行可處最高6000元罰鍰，致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡，吊銷駕駛執照，目前待行政院公布施行日期，呼籲民眾勿貪圖一時便利違規停車影響行人用路安全。