好市多1神物「200元有找」　妹子穿搭傻了！內行驚喊：快去買

▲科克蘭聯名長袖上衣一件200元有找。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

恥度無極限！一名妹子笑稱，近日買到一款科克蘭聯名刷毛衣，儘管現在天氣炎熱，但一件不到200元，讓她直呼CP值爆表，「買起來今年冬天穿！」文章曝光後，引來近千名會員驚呼「197元當冬天睡衣非常可以啊！」

「我最愛好市多這個品牌了！」一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑虧，最近逛賣場時，看到一款科克蘭聯名長袖上衣只要197元，於是她秒買一件，還為了冬天超前部署，「CP值超高的，內刷毛又軟，穿起來很舒服，買起來今年冬天穿！」

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值得注意的是，價牌上的貨號旁，特別標記「＊」驚喜符號，底下會員也眼尖直呼，「在出清了啊」、「是冬天的商品現在出清價」。

事實上，好市多亞太區總裁張嗣漢曾在廣播節目《欸！我說到哪裡了？》證實，若標牌價出現「＊」星型符號，代表該商品售完就沒有了。

▲價牌出現「＊」符號代表特價出清中。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，引來近千名網友笑喊，「197元很可以欸～但真的不想穿出門」、「197元當冬天睡衣非常可以啊」、「應該會員每人送一件才對」、「怕穿著...別人一直拿莓果要我退貨」、「才197元欸趕快去搶」、「可惡，我今天想逛衣服被阻止，想買」、「好便宜，不過台灣這麼熱不實用啊」、「請給我恥力全開的勇氣」、「還欠一雙這LOGO的拖鞋」。

▼聯名款拖鞋日前也上架。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

