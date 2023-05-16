只到今天！好市多「回購1神物」罕見特價　會員傻：才剛買

▲鮮乳快閃特價中。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

特價只到今天！有網友熱心分享，經常回購的好市多科克蘭鮮乳快閃特價，一組（2瓶）便宜30元，售價變為239元。好康文曝光後，有會員傻眼回應「哭阿才剛買」；另有眼尖網友提醒，效期只到6月初而已，「今天有看到，台南店效期到6/7！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，昨（15）日去逛賣場時，驚見科克蘭鮮乳快閃特價中，一組（2瓶）限時折扣30元，也就是從269元變為239元，而活動只到今天而已，且數量售完為止。另建議會員可致電當地賣場，詢問有無特價或售完，以避免白跑一趟。

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底下網友紛紛喊衝一波，「今天買了看單子才發現有特價」、「今天有看到，台南店效期到6/7」、「感謝分享，難得鮮奶會特價」、「哭阿～昨天（指5月14日）才買」、「5/12剛買...可以退差價嗎」、「保存期限到6月初」、「台中北屯店也有特價，昨天剛買」。

也有會員表示，「這一波感覺是為了出清效期較短（6/6、6/7)的鮮奶，因為前排鮮奶效期到6/6、6/7，冰箱後面還有好幾個棧板的鮮奶，好市多這兩周如果不把前排促銷掉，後排到時候會剩不到兩周的效期，屆時會更難賣」。

▲網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



另外，不少民眾有乳糖不耐症，一喝鮮奶就有腹瀉的困擾，就有女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》分享，最近買一款丹麥無乳糖牛乳，發現「三天就喝掉一瓶，而且腸胃沒有不適！」目前超市也有促銷，一瓶特價99元，活動只到18日止。