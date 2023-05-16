媲美星巴克「全聯39元神物」　妹子秒上癮！內行推：連續吃半年了

▲火腿起司可頌看起來超邪惡。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

繼必囤貨的全聯「6元漢堡麵包後」，最近有妹子分享一款「媲美星巴克」的火腿起司可頌，價格CP值爆表，讓原PO吃了秒上癮直呼「整個被驚艷到，真的超好吃！」文章曝光後，有內行額外營養加料，「我買回來加料（生菜+蛋），女兒說：變豪華版」，意外成為孩子們早餐的最愛。

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》分享，每次晚上去超市採買，無奈麵包櫃幾乎被掃光，直到近日改成早上去逛，發現有一款「火腿起司可頌」，於是好奇夾一個來嚐鮮，結果意外對中她的胃。

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畫面可見，這款可頌售價39元，內還有火腿、起司片與沙拉醬。原PO一試秒上癮，並大讚「整個被驚艷到，真的超好吃！媲美星巴克的可頌！」

一票吃貨也驚呼，「跟星巴克好像」、「超便宜！只有星巴克的一半價」、「好吃，回購率最高的麵包」、「我之前買過，原本以為乾乾的不好吃，結果還不錯耶」、「回烤的火腿起士可頌真的超好吃」、「還有熱狗的，可是很難買到」、「這價錢CP值已經很高了」、「這款真的超推，每次都買4個起跳」、「這我有吃過真的好吃，這新品3個100元，連續好幾天買」、「每天買3個，連續吃半年」。

還有網友自行加料，看起來更營養美味了，「我買回來加料（生菜+蛋），女兒說：變豪華版」、「好吃！加一個蛋兩片黃瓜，兩片番茄，很好吃」、「我家小孩吃了很稱讚」、「感覺回家煎個蛋夾進去，會更好吃」。

▲網友大讚。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



說到可頌，日前也有網友大推好市多的「可鬆（頌）三明治」，一盒3入分別有里肌／雞肉／煙燻牛肉口味，評價也頗佳「烤箱3分鐘～好吃到升天，可以再加個番茄片或生菜營養更均衡！」不過也有會員認為，「這個真的好吃，只是好鹹」、「多加生菜應該會好很多，之前單吃覺得有點太鹹了」。