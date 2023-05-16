好市多「A肝莓檢測費」擴大補償　會員同住者食用也納入

▲好市多A肝莓果檢測費擴大補償對象。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者楊惠琪／台北報導

美式賣場「好市多」販售冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響約4.2萬會員，日前賠償方案出爐，每人僅補償購買商品等值慰問金與500元檢測費用。行政院消保處今（16日）指出，為維護消費者權益，已要求好市多除了負擔購買會員自身的檢測費外，同住家人如有食用，檢測費也應由業者支付，並負擔確診者的民事賠償責任。

消保處表示，好市多在本月11日公告慰問措施後，因內容尚有疑義，為維護消費者權益，昨邀請主管機關、地方政府消保官及好市多股份有限公司共同研商，針對檢測費用及A肝確診者的法律責任進行討論。

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消保處指出，針對檢測費部分，檢測費用及掛號費低於500元者，仍維持好市多原先公告給付500元，如檢測費用加掛號費超過500元者，檢具單據實支實付補助費用。此外，會員同住家人如有食用受影響產品，其檢測費用（含掛號費）由好市多依個案情形從優從速處理。

至於因為食用問題莓果導致Ａ型肝炎確診者，消保處要求好市多除了要負擔相關醫療費用外，也要負擔一切法律責任，包括因為確診導致工作收入損失的民事賠償。

消保官王德明表示，針對會議提出的檢測費與確診者法律責任，與會好市多代表表示同意，並承諾攜回朝此方向努力由各賣場處理。