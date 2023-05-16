▲驗出2周！好市多A肝藍莓「官網公布」，冷凍莓果累計回收48噸。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

好市多4月底陸續爆出冷凍莓果、藍莓在後市場與邊境驗出A肝病毒，相關檢體陸續檢驗中。食藥署今（16）日公布邊境不合格名單，原訂下週才公布的好市多冷凍藍莓提前上網，相較於綜合莓果驗出1個月才公布，縮減了近2周。截至5月15日止，好市多莓果累計下架48噸，大多為冷凍綜合莓與冷凍藍莓。

好市多冷凍莓果驗出邊境A肝病毒，卻等到後市場驗出才公布，時隔17天遭各界質疑慢半拍。在承受各界砲火後，食藥署長吳秀梅表示，邊境不合格資訊公布速度可以改善，未來會直接詢問業者驗出不合格產品是否要複驗，若業者無意願，就可提前一周對外公布。

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▲食藥署說明好市多問題藍莓回收流程。（圖／食藥署提供）

承受各界砲火後，也允諾加速公告流程，今在官網公布的邊境查驗不合格名單中，就見5月1日驗出的好市多藍莓。從食藥署資料可見，該批藍莓是在4月11日申請報驗，在邊境檢驗出A肝病毒陽性，1萬5236.42公斤遭退運或銷毀，並未流入市面。

在好市多莓果事件發酵後，食藥署於4月30日暫停所有冷凍莓果報驗，並回收冷凍綜合莓、冷凍草莓與冷凍藍莓等3款產品，截至5月15日總計回收4萬8040.72公斤，分別為科克蘭冷凍綜合莓23,769.84、科克蘭冷凍草莓 1,325.24、科克蘭冷凍藍莓 22,945.64。後市場稽查端也持續進行，根據食藥署統計，截至今日共抽驗74件，其中34件陰性、40件檢驗中。