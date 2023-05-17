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一條街「開10間手搖飲」！她驚呼：是有多愛喝？內行人曝原因

激動姐就在臉書貼出一張照片，台中有一條街上竟有10間飲料店，讓她不禁直呼「台灣人是有多愛喝飲料啦？」（圖／翻攝臉書激動姐 地表最強綠葉）

▲激動姐在臉書貼出一張照片，台中有一條街上竟有10間飲料店比鄰而開。（圖／翻攝臉書激動姐 地表最強綠葉）

圖文／CTWANT

台灣人非常喜歡喝手搖飲，尤其是夏天，更無法抵擋誘惑，因此路上手搖飲料店林立，有時候一條街上就能看到超過2間以上。近日激動姐就在臉書貼出一張照片，台中有一條街上竟有10間飲料店，讓她不禁直呼「台灣人是有多愛喝飲料啦？」

激動姐15日在臉書曬出一張照片，可以看到地點位於台中市的大智路，短短一條街上就出現了10間手搖飲料店，包括水巷茶弄、五桐號、嶺陸手作茶飲、茶湯會、日見茶、50嵐、可不可紅茶、聆茶、迷克夏、双十八木，全都在圖上一一標示出來，且每間店的距離還相當接近，讓她忍不住驚呼「台灣人是有多愛喝飲料啦？」

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貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「台中火車後站的飲料一條街」、「台中...糖人街...」、「以前在對面上班，要喝什麼，先站在對面拍照，問同事今天要買哪一家」、「難怪洗腎的也是台灣的居多」、「我可以不吃東西，但是不能沒有飲料」。

也有內行人點出一條街上有這麼多間飲料店林立的原因，「這個角落是因為在新時代購物中心旁，然後緊鄰火車站，整個區域又都是補習班，自然有他的市場在...開這樣剛好而已」、「青海路，大墩路，黎明路也是這樣喔，台中的飲料店真的超多。」

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