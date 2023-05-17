準備發大財！專家點名「4星座」偏財運旺　有望中頭獎

▲有4個星座本月對統一發票，有望中大獎。（示意圖／視覺中國CFP）

文／CTWANT

單數月就是對統一發票的日子，到底這個月會不會中3-4月的統一發票呢？星座專家艾菲爾老師就分析指出，有4個星座最容易中大獎，尤其在偏財運方面，可能會得到意外之財或者獲得高額的回報，他也提醒要同時參考太陽、上升星座。

第四名：牡羊座（白羊座）

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牡羊座在五、六月份的這段時間裡會有著非常不錯的財運，可能會在購買彩票或是參加抽獎時意外得到好運，獲得額外的財富。而對於那些在商場上摸爬滾打的牡羊座們，也會得到意外的突破，你的事業和收入也會迎來水漲船高的好時光。比如，前段時間你為了公司盡心盡力，用心經營，順利中標一個大合同，讓自己的公司業務迎來了飛速發展。這些收穫和成功不僅讓牡羊座更加有信心去追求夢想，還為自己的生活增添了許多的樂趣。

第三名：金牛座

金牛座在五、六月份的運勢真的好到爆棚，特別是在投資和理財方面，你可能會收穫高額的回報或是得到高價值的投資機會。你有可能在一個公司聚會的場合，偶然聽到有在投資的大佬分享一些潛在的優質投資，能夠賺取可觀的收益；或是收到一份難得的工作獎金，能夠改善生活質量，讓你倍感驚喜和開心。此外，這段時間里金牛座的人還可能會收到來自親朋好友的禮物或是紅包，讓你感到被愛和關注，讓生活更加充實和美好。不管是收穫還是意外驚喜，這些好運都會讓金牛座的人更有信心，更有動力去追求自己的夢想和目標。

第二名：獅子座

獅子座在五、六月份的這段時間裡可以期待好運的到來，特別是在財務方面。你可能會意外獲得一些不錯的錢財，例如意外的獎金、抽獎中的幸運大獎、或者是某些意想不到的賺錢機會。此外，你還有可能在社交場合結識到富有的朋友，讓你的經濟狀況得到提升。如果你有某些專業技能，你也可能因此獲得更高的薪資和更多的機會。不管你是靠著自己的努力獲得成功，還是運氣眷顧，這些收穫都將讓你倍感驚喜和滿足，為你的未來充滿信心和希望。

第一名：摩羯座

摩羯座在五、六月份的這段時間裡偏財運真的非常旺，有很多意外之財降臨。比如你可能會在路上撿到錢或是收到朋友的驚喜禮物，讓你倍感開心。另外，你位公司的付出也讓老闆看見，工作表現突出，公司給你頒發額外的獎金和福利，讓你覺得自己的工作得到了認可。更加令人興奮的是，你可能會中彩票或是得到高額的獎金，讓你可以用這筆錢實現自己的夢想和計劃，比如去旅遊、學習或者投資理財。這些意外偏財不僅可以讓你的生活更加舒適，也可以增加你追求自己理想和夢想的信心。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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