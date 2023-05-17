柯文哲出戰／拼關鍵少數！極大化民眾黨選票　瞄準中壯年族群

▲民眾黨主席柯文哲領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲參選2024年總統大選的意志堅定，力拼在國、民兩黨的夾擊中殺出一條血路。在總統路上，對柯文哲來說最大的挑戰，還是要於如何穩固白色力量品牌的支持度，同時全力拉攏「非藍非綠」族群選票，把20%的支持度撐大；另一方面，柯還下達民眾黨明年至少8席不分區立委的目標，企圖成為國會關鍵少數，這些都要依賴柯本身的魅力，「總統候選人支持度夠強，政黨票就會擴大」。

鴻海創辦人郭台銘為了爭取國民黨提名參選總統的機會，日前在深夜密會柯文哲，此一舉動就是要塑造藍白合的象徵意義，凸顯自己有能力整合非綠力量。不過柯文哲也非省油的燈，他劈頭就問郭，國民黨徵召總統沒有比賽規則，結果出來後要如何處理？郭回說他有8成自信，讓柯忍不住回，「你確定嗎？」，柯的疑惑，明顯透露出，他不認為國民黨最後會徵召郭台銘。

幕僚指出，柯文哲宣布參選之後，已經走上一條無法回頭的路，且柯也曾說參選總統到底的機率是「99.99999％」，「基本上，藍白合機率近乎於零」，因為兩個政黨的DNA差太多，所以郭台銘突如其來的密訪，也改變不了柯的參選意志，「郭台銘為了能出線窮盡一切努力，但柯文哲還是照預定的步調程序走」，2人若要合作，也只剩「柯正郭副」的選項，所以合作機率確實不高。

眼前對柯文哲來說最大的挑戰，反而是如何爭取「非藍非綠」族群的選票。幕僚觀察，從近幾次的民調來推估，柯文哲的支持度都穩定20%上下跑不掉，「客觀來講，要怎麼樣保溫、維持並撐到25%、不要被棄保，才是最大課題」。

幕僚指出，這次的總統大選對柯文哲來講就像一場實驗，以民眾黨的資源與形象，不可能用國、民兩黨那套方法打選戰，找後援會出錢固樁，「柯文哲不會、也不喜歡這樣做，投射對象、支持者也不希望用藍綠這套選舉辦法」。

至於如何在選票方面向上突破？幕僚指出，在穩定住20%的基本面後，柯文哲在年輕族群仍有較強的吸引力，是一個著手的突破點；另外，柯文哲本身代表的務實、有話直說形象也是關鍵。

從年齡來看，大方向的策略會採「年輕人保溫、中壯年加溫」。幕僚指出，柯文哲本身的特質，與這次競選的潛在對手有明顯市場差異；但相較於年輕族群，以往柯文哲在中壯年族群沒有特別優勢，甚至有「年紀越大，支持度急墜」的狀況。如何跟中壯年族群對話、取得認同，對柯本身也屬「藍海市場」，亟待開拓。

另一方面，除了堅定的藍綠支持者外，一定有部分族群的投票意向會受到時事、大環境氛圍所影響。幕僚說，柯文哲時常點出執政者弊端，如果大部分民眾不在乎問題是否解決，或是覺得拖著也沒差，那不用投柯；但如果渴望現狀有所改變，就可以投給柯。

民眾黨過去在2020年取得158萬8806張政黨票、得票率11.22%，拿下5席不分區席次。柯文哲日前喊出「至少8席」的目標，估算要把政黨票推升到220萬至230萬張政黨票。

要如何達成目標？幕僚說，仍會著重在台灣「沒有明顯政黨傾向的選民」，要讓這些族群的人知道，民眾黨是一個認真會做事的政黨，會用理性務實的態度看待台灣的未來。此外，也會強化柯文哲本身的魅力，總統候選人支持度夠強，政黨票就會擴大。