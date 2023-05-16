蔣萬安拚長照500床政見　議員曝「聯醫急診爆滿」：無法收病人80次

▲民進黨籍議員許家蓓。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於2022年競選期間拋出「長照三箭」政見，包括6個月內增加聯醫500張長照床、私人機構加入長照計畫，每月補助每張長照床2萬元等。但民進黨台北市議員許家蓓批評，北市要將聯醫172張急性床轉為長照床，但聯合醫院4月至今通報消防局，急診滿床造成無法收治病人的次數高達80次，擔憂蔣萬安政見恐排擠到醫療資源。

許家蓓於15日警政衛生部門質詢時表示，第一支箭衛生局規劃於今年6月底前設置322床長照床，包含新增150床長照床，並將聯醫急性一般病床172床轉為長照床，但綜觀聯醫各院區每日急性一般病床的空床數，空床總數介於82至140床間，只是4月迄今聯醫通報消防局急診滿床，進而無法收治病人的次數也有80次，且各院區都曾遇過急診滿床狀況。

根據許家蓓提供的資料顯示，聯合醫院各院區自4月1日至5月11日通報暫停接收急診病患次數，中興醫院17次、仁愛醫院48次、和平醫院6次、陽明醫院1次、忠孝醫院8次，松德醫院0次。

許家蓓提及，急診滿床也代表其他急性一般病床可能滿載，所以病人必須留在急診，綜上聯醫每日空床數都不一樣，甚至有時候會低於100床，更會遇到急診滿床，現在衛生局又規劃要挪用172床做長照，呼籲衛生局應審慎評估，而不是只看平均佔床率來規劃要挪用多少病床，此舉不僅無法反映實際狀況，更可能排擠到就醫病患醫療資源。

許家蓓指出，第二支箭預補助私人機構設置長照床，每床每月補助2萬，但目前仍在規劃中，今年確定無法上路，明年實施期程及預算數都未有明確規劃，且補貼僅限新設床位的首年，每月2萬共24萬；至於第三支箭則屬於社會局業務，但補助老人於自宅裝設遠端連線的救援通報系統，是社會局行之有年的政策，蔣萬安是「舊瓶裝舊酒」。

許家蓓也說，蔣萬安選前承諾成立府級「高齡長照補助款」，聲稱要跳脫衛生局、社會局預算有限的困境，預計每年挹注3億元，做為長照三箭的經費，且不挪用原有公衛補助款；但蔣萬安上任第一年，卻未見成立高齡長照補助款，詢問衛生局該補助款規劃進度，衛生局僅說會補助私人機構增長照床，根本實問虛答，也與蔣萬安承諾不符。

對此，台北市衛生局回應，蔣萬安上任後台北市立聯合醫院即積極規劃增開設長照床，運用台北市立聯合醫院院內空間調整擴充，或接受衛生局委託經營住宿式長照機構（廣慈園區、興岩社會福利綜合大樓2樓），降低排擠現有台北市立聯合醫院急性照護。

衛生局提及，目前聯醫現有護理之家、住宿式長照機構床數共有273床，分別為護理之家239床、住宿長照機構34床，至2023年5月已完成開設39床長照床，其中廣慈32床及松德精神護理之家擴增7床，為此聯醫共規劃編列約3.7億，包括衛生局用追加預算方式，挹注聯醫補助款以整修現有空間開設長照床，含各院區分年工程改建、設備及經常支出及人員聘用等。

至於長照第二支箭政策「鼓勵私人機構擴大長照量能，提升醫護比例」，衛生局提及，為鼓勵私人機構，公私協力提升北市住宿式長照機構量能及服務品質，配合市府長照政策相關規劃，並刻正積極研擬「住宿式長照機構獎補助計畫」，補助新設立或擴充、轉型住宿式長照機構，首年每床24萬元，每家補助最高為100床。

而台北市衛生局長陳彥元16日也補充，針對床位數的部份，市府隨時都在滾動式調整，目前院區空間改建作為長照床位的部份，僅利用了122床急性床位的空間，約佔聯醫可開床數的7%，屬於正常比例，離目前各院區平均佔床率約65%尚有一段距離，會持續兼顧整體醫療資源的平衡。