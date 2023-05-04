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快訊／能源部營運長爆強吻女同事醜聞　中租迪和最新聲明曝光

▲中租南台灣最大分散式太陽能電廠啟用，左一營運長謝明宏涉嫌性騷。（圖／資料照）

▲中租營運長謝明宏（左一，白衣者）涉嫌性騷。（圖／資料照）

突發中心／台北報導

中租迪和公司以租賃事業享負盛名，不料能源部一級主管謝明宏營運長卻驚爆性騷、強吻新進女同事。全案曝光後，今(4日)中租也作出聲明回應，表示謝明宏已予以1大過、2警告，並降職懲處，公司對於職場檢舉，依舉報事件類型由獨立調查單位負責調查，經查證屬實者，將依規定予以懲處。

營運長謝明宏遭新進女同事控訴，今年尾牙到KTV續攤時，藉著酒意對她強吻得逞，女子受驚後急忙逃離包廂，但謝還一度追出，企圖再度強吻；事後女子好不容易才脫困搭上計程車離開，謝還傳訊息稱「喝酒了，事情要忘記。」

女子不甘受辱，向公司人事部門舉報謝明宏狼行，但女子不滿，公司反應慢半拍，且在完成調查後，還僅將處分書寄予她與謝明宏2人，未依規定公告周知，明顯意圖包庇，直到她決定報警提告後，公司才在事發3個半月後發佈懲處公文。

對於女子指控，中租今發佈聲明稿回應：

針對中租能源謝姓主管涉嫌騷擾女同事一事，公司調查，謝姓主管個人行為違反公司紀律情節，給予他一大過、二警告，以及降職懲處。

中租控股對於職場檢舉，依舉報事件類型由獨立調查單位負責調查，經查證屬實者，違反公司紀律人員依獎懲辦法規定予以懲處，並加強內部宣導遵循公司紀律與規範。對於舉報人身分及調查過程中相關資訊，嚴格保密。並重申同仁應確實遵循公司各項作業規範及工作規則，若有查核違反行為屬實，將予以懲處。

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