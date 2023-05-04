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獨／中租能源營運長是淫狼！尾牙強吻新進女同事...還傳訊：要忘記

▲中租南台灣最大分散式太陽能電廠啟用，左一營運長謝明宏涉嫌性騷。（圖／資料照）

▲中租營運長謝明宏（左一白衣者）涉嫌性騷女同事。（圖／資料照）

突發中心／台北報導

中租迪和股份有限公司成立近45年，以租賃事業享負盛名，不料能源部一級主管、營運長謝明宏卻驚爆性騷。新進女同仁控訴，謝明宏利用尾牙續攤時，藉著酒意強吻她，事後還傳訊「喝酒了，事情要忘記」；女子不甘受辱向公司投訴，不料人事單位竟意圖包庇，直到她向警方提告，公司才在事發3個半月後發布懲處公文。對此，中租經調查後，認定謝明宏因違反公司紀律，予以記過、調職處分。

新進女同事控訴，今年1月10日謝明宏帶領男女同仁前往新竹參加公司客戶供應商尾牙，謝酒後藉機在尾牙舞台上摟抱女客戶，對女性毛手毛腳，但供應商為了維持生意上的往來，選擇忍氣吞聲，隱忍未發。

當晚尾牙結束後，謝明宏帶領中租男女同事到KTV續攤，席間謝故技重施，藉著酒意對新進女同事伸出狼爪、意圖強吻，女子見狀後礙於謝明宏主管身分，起初左閃右躲，但謝明宏無視同仁勸阻，仗著職權肆意妄為，惱羞成怒下強抓女子強吻得逞。女子遭謝明宏「吻襲」後受到嚴重驚嚇，立即從KTV包廂奪門而出，但謝仍未罷手，竟還追出企圖再度強吻，最終女子好不容易才脫困，並搭上計程車離開現場。

知情人士指出，中租內部了解謝明宏的人、和單位較資深同事都知道，謝明宏酒品很差，經常藉酒亂性，因此若不得已要和謝出門應酬，女同事都知道要自保、離她遠遠的；但此次受害女子才剛進公司不久，不清楚謝明宏酒後惡習，因此險入狼口。

被害女同事指出，當天晚上她驚魂未定搭上計程車離開後，還收到謝明宏發出的短訊，稱「喝酒了，事情要忘記」，隨後謝疑似心虛，又將訊息收回，但已被女子截圖存證。

事後謝明宏裝沒事，照常進公司上班，對受辱女子一句道歉都沒有，當天在場目睹的男女同事也擔心惹禍上身，都躲得遠遠的，令該名女子相當寒心，在孤立無援的情況下，決定向公司人事單位提出控訴。

據悉，謝明宏是中租迪和董事長陳鳳龍手下第一愛將，這些年藉著太陽能光電，為公司賺進大把鈔票，讓中租名利雙收，因此大家都不敢得罪，此次發生醜聞，受害女子在1月16日向人資部門提出被害申訴，公司才慢吞吞展開調查，並於2月1日裁處謝大過1支、小過2支的處分，同時將處分書寄送給被害女子及謝明宏。但女子不解，本案懲處應依規定公告發佈周知，以避免類案再生，但中租卻只將處分書寄給當事人，包庇態度非常明顯，令她倍感失望。

雖然事後中租表示，願意付費提供被害女子專業心理輔導、以及公司其他工作選項；但女子認為，公司提供的工作選項並非她的專長，更何況事件發生後，她與謝明宏再無互動可能，因此在家人支持下，向中租提出離職，並決定聘請律師，向台北市警察局報案，正式對謝明宏提出告訴，要藉由司法途徑討回公道。

女子控訴，中租迪和這幾年來，踏上太陽能光電風潮時機，盈收獲利大大提升，羨煞不少同業，沒想到，竟培養出這樣的一名色狼主管；事發後女子向公司投訴，更沒想到中租人事單位竟將全案壓下，意圖包庇，一直到她向警方提出告訴，中租人事部門才在事發3個半月後，發佈懲處的公文。

▲彰化養豬場豬隻暴斃。（圖／林姓豬農提供）

▲彰化養豬場豬隻暴斃。（圖／林姓豬農提供）

▲彰化養豬場豬隻去年因雷擊而暴斃。（圖／林姓豬農提供）

公文公布後，中租內部也議論紛紛，再度引起許多人不滿，認為公司縱容、包庇謝明宏，不只此次的尾牙強吻事件，2022年5月，彰化芳苑鄉一處養豬場因雷擊而導致27頭豬暴斃、逾130頭豬重傷，造成豬農莫大損失，當時罪魁禍首就是中租的太陽能光電板避雷設施未確實接地而釀禍，本案也是由謝明宏負責，事後公司還賠了千萬元，但謝也未因此事受到懲處。

此次性騷事件爆發後，中租內部於4月21日發佈公文，表示中租能源謝明宏營運長因違反公司紀律，自即日起職位調整為資深副總經理。公文還提醒，同仁應確實遵循公司各項作業規範及工作規則，若有查核違反行為屬實，均按規定呈送「人力資源審議委員會」論處。

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