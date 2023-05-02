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社會 社會焦點 保障人權

2日本妹來台遭「撲倒襲胸」！台男捷運月台襲擊　逞慾後爽逛夜市

記者柯振中／綜合報導

北捷去年發生2名女客遭騷擾的事件，許姓男子在捷運上、捷運站性騷2名女子，被依照強制猥褻罪、性騷擾罪判刑。沒想到事後經過調查，2名女子竟是來台旅遊的日籍觀光客，許男犯案後還跑去臨江街逛夜市，行徑令人作嘔。

根據判決書內容，許男2022年7月20日搭稱捷運時，尾隨一名女乘客，儘管發現對方試圖躲避，仍舊跟上去襲胸、性騷擾。過了7分鐘以後，許男在信義安和下車，又在月台追逐另一名女子，將人壓制在地襲胸，並立即逃離現場。許男也在臨江街的夜市被捕，事後被依照強制猥褻罪、性騷擾罪判刑8個月及2個月，全案仍可上訴。

根據《東森新聞》報導，令人更加生氣的是，2名受害者是來台灣遊玩的日籍女子，當時在車廂內發現許男露出怪異的眼神，立刻想要躲避，沒想到其中一人竟在擦身而過時遭到襲胸，頓時被嚇得不輕。

▲▼ 北捷惡狼對2女乘客襲胸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲日本妹來台旅遊遭到北捷惡狼襲胸。（圖／記者張君豪翻攝）

2女立刻在最近的信義安和站下車，卻遭到許男尾隨，甚至在月台發生追逐，心中的驚慌可以想見。另一名女子在逃跑的過程中被抓到，慘遭壓制在地、襲胸得逞，胸前也留下了多處抓傷。

許男事後逃離現場，2女立即報警處理，並向警方詳細敘述特徵。警方獲報後調閱監視器，追查嫌犯去向、並加強線上警網攔查，在案發3小時左右成功將人逮捕歸案。

許男犯案後裝作若無其事的樣子，跑到通安街、臨江街一帶逛夜市，被眼尖的員警發現後，甚至還開口裝傻，打算抵賴罪行，行徑令人作嘔，最終難逃法網，卻也讓外籍旅客留下恐怖的印象。

 

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