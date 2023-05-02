北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

記者張君豪、蔡怡萍／台北報導

北市1名無業的許姓男子搭捷運，涉在車廂內先趁隙碰觸1位女乘客胸部，7分鐘後又在捷運站內追逐另1位女乘客，將人撲倒在地強抓前胸成傷，許男遭法院依強制猥褻罪判刑8月，性騷擾罪判刑2月、得易科罰金6萬元，而捷運站月台的監視器也錄下惡狼狂追撲倒女子的恐怖犯行。

許男2022年7月20日晚間8點多，搭乘台北捷運淡水信義線往象山方向，途經大安森林公園站與大安站之間，神情鬼祟地在車廂內尾隨1名女乘客，女乘客發現異狀，試圖遠離許男，許卻趁擦身而過之際朝對方胸部摸了一把，轉身就逃。

▲北捷惡狼在月台上將女乘客撲倒，伸手襲胸還將人抓傷。（圖／記者張君豪翻攝）



沒想到短短7分鐘後，許男於信義安和站下車，竟在月台盯上另1名女乘客，監視畫面顯示，許男不但惡狠狠朝對方逼近，還追逐對方滿場跑，將對方撲倒壓制在地後抓捏胸部，造成女方前胸多處抓傷後起身逃逸。2位受害人嚇得花容失色，分別報警循線查獲許男到案。

無業的許男到案後因另涉犯性侵案被羈押，他承認本案2個犯行，被他抓傷胸口的女乘客沒告他傷害，並在偵查時疑因不想再見到許男、具狀聲請撤回告訴，向檢方表示已跟許男和解、不予追究。

因許男對第2位受害人涉犯強制猥褻罪、是不能撤告的罪名，檢方仍舊起訴。法官審理認為許男欠缺尊重他人身體自主權利觀念，僅因一時衝動而犯下本案，使2位受害人心理留下難以磨滅的陰影，且沒賠償第1位遭性騷擾的受害人和解，依性騷擾罪判刑2月、得易科罰金6萬元，對第2位受害人強制猥褻判刑8月，此部分日後若就此定讞將須入監，全案還可上訴。