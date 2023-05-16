台東縣府與無印良品攜手　採用晚崙西亞開發一系列食農商品

▲台東縣府與MUJI無印良品攜手推出晚崙西亞橙的系列商品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府去年與MUJI無印良品共同簽訂合作備忘錄，縣府團隊及MUJI無印良品定期針對台東縣地區發展、活用地方資源、育兒以及高齡者支援等公共議題進行討論，並積極開發新產品，大力推動發展在地農產，行銷台東農產魅力，MUJI無印良品與東河鄉公所合作，採用台東晚崙西亞橙開發一系列食農商品，首批限量將於5月底於全新開幕的MUJI無印良品松高旗艦店展售。

台東縣政府表示，這次MUJI無印良品以環保不浪費的商品開發概念下，將晚崙西亞橙全果使用，開發商品包含晚崙西亞橙果醬、晚崙西亞橙紅烏龍餅乾、晚崙西亞橙紅烏龍、晚崙西亞橙啤酒及乾燥晚崙西亞橙片等。

縣府國際發展及計畫處指出，台東縣政府與MUJI無印良品也共同擕手面對永續社會議題，首先針對偏鄉社區與部落，透過移動服務車走遍台東縣各鄉鎮，為偏鄉民眾提供生活用品的服務，節省往返台東市區的交通時間，同時也在台東縣政府的媒合下，配合縣政府活動出車至活動點位，或是走進校園，與同學一同參與校慶活動，深受學童喜愛。同時也針對台東人口老化、高齡者居多的問題提供方案，MUJI無印良品利用簡易調理包教學，協助長輩解決伙食用餐問題。