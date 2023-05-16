海端鄉紅石部落聚會所今動土　饒慶鈴：朝一部落一聚會所邁進

▲海端鄉紅石部落聚會所今舉辦動土典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府多年爭取經費，並克服種種困難為海端鄉紅石部落積極興建聚會所，並於16日舉行動土典禮，工程經費2千5百餘萬元，預計240個日曆天完工。縣長饒慶鈴表示，海端鄉目前有15個部落、12個部落聚會所，待紅石部落聚會所年底完工後，將提供多功能生活及慶典用途，且朝一部落一聚會所的目標更進一步。

典禮於10點展開，並安排布農族傳統祈福儀式，以及藉著布農族傳統儀式吟唱傳統歌謠，優美的合聲八部合音，代表著大家的祝福與部落族人感謝，饒慶鈴提到，台東海端鄉崁頂村由崁頂及紅石2個部落組成，由於紅石部落沒有屬於自己的聚會所，每次辦活動必須向崁頂部落借場地，或是另外花錢租借篷架舉辦，相當不方便，在鄉長胡金至及部落陳情提案後，縣府積極爭取花東基金補助，並利用學校用地興建全新的紅石部落聚會所，感謝學校及公所的協助與配合，藉此不僅充分利用公部門閒置空間，也使族人能夠擁有自己的聚會所。

縣府原民處說明，此項工程位於海端鄉坎頂國小紅石分校(舊址)，111年期間招標數次未果，縣府持續檢討，設計內容經多次會議調整、精算各工項預算，而為了更符合部落族人需求及多功能的活動空間，除可提供部落族人生活休憩、傳統祭儀場地及日常或特殊慶典活動使用外，並提供族人風雨球場等用途，終於在今年3月底決標，總工程經費約2,500萬元，工期約為240天，預計年底前完工。

此工程包含鋼棚(風雨球場)、公共廁所及多功能儲藏室各一棟，以紅石地名為設計概念，融入山稜弧線綿延起伏的造型，轉化為聚會所主體建築的屋頂元素，並結合地景，由周遭環境及樹木建構出庇護空間場域，期盼成為匯聚生活智慧及創造集體記憶的聚會所。