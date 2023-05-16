5歲妹「遭爸爸割喉」爆血慘死浴缸！　他親手殺女後墜樓亡

▲ 法國一名中法混血女童被父親割喉殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國庫爾布瓦（Courbevoie）發生一起悲劇，一名父親親手割喉殺害年僅5歲的女兒，接著從自家陽台墜樓，傷重宣告不治，犯案動機至今不明。這起事件震驚當地社區，親屬及附近居民舉辦守夜活動，也有許多民眾獻花哀悼。

綜合《巴黎人報》等外媒，警方獲報於12日凌晨0時15分趕到庫爾布瓦一棟公寓，這時一名37歲女子全身赤裸、滿臉震驚地走出屋外，稱她41歲的前夫和5歲女兒在公寓內。但她前夫拒絕為警方開門，出現在2樓陽台上時滿臉是血，持刀試圖自殘後墜樓。

警方破門進入公寓後發現，5歲女童克洛伊（Chloé）躺在浴缸裡，頸部受傷不斷流血，幾分鐘後就不幸死亡。父親因墜樓重傷送醫，13日下午搶救不治，母親則在休克狀態下送院治療。

▲ 民眾到現場獻花和玩具哀悼。（圖／翻攝自Facebook）

據報克洛伊的母親來自中國，父親則是法國人，夫妻疑似感情不和，案發幾周前就開始分居。母親5日向法院申請保護令，法院於11日批准，禁止男子與妻女接觸，克洛伊的監護權也完全判給母親。

男子4日曾在臉書上傳自己和克洛伊的合照，聲稱妻子離家且擅自帶走女兒，從此失聯。但克洛伊母親的友人聲稱，男子在身體和心理上都令妻子困擾，且「控制她生活的一切」，包括她的薪水和銀行帳戶，每天只給她10歐元（約新台幣335元）。

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