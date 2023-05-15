美籍YTR街訪「白衫阿伯英文溜爆」！友人曝超狂身分驚：很有名

▲賴泰迪意外訪問到賴世雄。（圖／翻攝自YouTube／Teddy Lai 賴泰迪）

網搜小組／鄺郁庭報導

美國YouTuber「Teddy Lai 賴泰迪」在台灣住了十多年，日前開始拍片做街訪，在4月中的時候曾發片，內容是請台灣人評價他的中文，事後才知道，自己竟意外訪問到台灣英語教父賴世雄。因此，月初他再度發片，曝光他和賴世雄的全英文訪問，觀看數高達96萬次，掀起網上熱議，許多網友驚呼連連。

賴泰迪請台灣人評價他的中文時，並不曉得賴世雄是誰，「我當下不知道賴老師那麼有名，但一給我朋友看截圖他就認得是賴老師。」於是，他4日就曝光和賴世雄的全英文訪問片段，並在標題笑說「遇到的時候不知道他是有名的老師」，影片雖然只有5分鐘左右，但觀看已累積超過96萬次。

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留言處就有人表示，「幾乎所有的台灣人都使用過他編輯的英文教材，他是台灣學習英文的指標性人物」、「賴老師真的是我們60年代英文教育的典範，很高興看見老師仍然很健康很開心」、「賴老師跟彭蒙惠老師是全台灣學習英文的人的共同記憶！」

影片也被轉分享到PTT八卦板問卦，「賴世雄英文也太好了吧」，原PO文中驚嘆，「對答如流，用字也非常難，而且他還說他是自學的，哇！自學能講到這種程度很厲害欸！有沒有八卦啊？」其他人則紛紛熱議，「學習資源缺乏的年代，自學能這麼流利，超不簡單了」、「我前天也是嚇到，他那年代根本超難，真的超強的。」

據了解，賴世雄今年74歲，有美國明尼蘇達大學英語教學、大眾傳播雙碩士，以及大眾傳播博士學位。他在台灣從事英語教學工作，擔任托福專任講師18年，也是托福成績滿分記錄保持者之一。另外，賴世雄1982年創辦《常春藤解析英語雜誌》，任總編和社長，曾編寫多本美語教材，是許多人的英語啟發老師。