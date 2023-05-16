高嘉瑜猛批李彥秀「貪得無厭」　本人回擊：分裂綠選民的不就是妳

▲高嘉瑜和李彥秀為港湖區立委選舉隔空交火。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自臉彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第四選區（南港、內湖）立委選戰開打，現任民進黨立委高嘉瑜頻頻攻擊國民黨對手、市議員李彥秀選舉過程反覆「貪得無厭」。對此，李彥秀15日也透過臉書回擊，「分裂綠營選民的，難道不是高嘉瑜本人嗎？」，她批評，台灣基進北市黨部主委吳欣岱參選也被高嘉瑜酸別有用心，「高委員何不乾脆宣布港湖獨立，立委職務永不輪替？」

李彥秀指出，她日前在台北市議會質詢市長蔣萬安，為臺北市0-2歲的孩子，爭取到「第二預備金」，今年度81所公辦民營托嬰中心監視器畫面就可以「試辦」同步上網雲端，而194所北市私立托嬰中心卻由於衛福部傲慢，以及包含高嘉瑜在內的執政黨立委怠惰，至今不願意修改「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，與監督衛福部保障孩童權益。致使，北市府無法強制規範，只能用鼓勵的方式，「建議」私立托嬰中心可以參考比照。

李彥秀表示，沒想到就在她努力準備質詢資料，為孩子爭取權益的同時，接到數通媒體朋友緊急來電，要她出面回應「高嘉瑜委員指責李彥秀貪得無厭的批評」，讓她大嘆，「從政最大的無奈，就是當你在努力為孩子與市民爭取權益流下汗水的同時，對手卻不斷地對你噴口水！」

李彥秀也對此回擊，「乍聽『貪得無厭』這四個字，還以為是民進黨的同志在罵高嘉瑜委員」，她舉例，過去高嘉瑜蹭民眾黨主席柯文哲、蹭藍營節目、批鬥自己同志，經常被批評「為了選票，貪得無厭」，怎麼現在反而成為高嘉瑜噴口水的用語呢？

此外，李彥秀提到，有記者告訴她，昨天高嘉瑜上廣播節目表示，「李彥秀最大的爭議就是看到有保送機會時就跳出來選立委，李彥秀肯定吳欣岱醫師的優點，是要分裂綠營，貪得無厭，現在選民、黨內同志恐怕也不能接受」，她大嘆，聽到這個說法，真是又好氣又好笑，「分裂綠營選民的，難道不是高嘉瑜委員本人嗎？肯定吳欣岱醫師的陳時中、姚文智、徐國勇，難道也是高嘉瑜口中的貪得無厭嗎？」

李彥秀最後大批，吳欣岱參選就是「別有用心」，而她參選就是「貪得無厭」，高嘉瑜何不乾脆宣布港湖獨立，立委職務永不輪替？