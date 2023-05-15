王世堅歡迎游淑慧挑戰！　大方稱讚：游才貌雙全、實力旗鼓相當

▲游淑慧確定投入士林大同區立委選舉，挑戰王世堅。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者江采蓁／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧爭取黨內第四選區（內湖南港）立委初選未果，先前傳出她將征戰艱困選區（士林、大同），對上民進黨強將、市議員王世堅，她15日也證實自己將挑戰士林大同區立委。對此，王世堅表示自己真的是「嚇一大跳」，本來以為游淑慧不會來選了，但他十分歡迎挑戰，也大讚游淑慧是才貌雙全、實力與自己旗鼓相當。

針對游淑慧決定挑戰士林大同區立委，王世堅驚訝表示，自己早上在議會還和游淑慧小聊一下，以為她大概不會來選了，因為游淑慧在內湖南港的服務扎實，認為她應該會繼續深耕，但他表示自己非常歡迎游淑慧來挑戰，也不會稱她是「落跑」。

針對游淑慧稱十分熟悉大同區，王世堅先是肯定游淑慧很認真、應該是真的很熟悉，但自己也不會輸，大家各自都有熟識的人脈，「應該是旗鼓相當。」他也承認游淑慧是可敬的對手，因為兩人在議會共事過，他認同游淑慧在問政方面表現非常好，據理力爭，游淑慧也不會刻意偏袒台北市長蔣萬安。

王世堅也接著大讚游淑慧是「才貌雙全」，形容游淑慧外型亮麗，也確實很有才能，對市政的見解深厚也能就事論事，他喊話，希望未來兩人的選舉會是一場君子的良性之爭。

針對先前與黨內立委何志偉的「堅偉大戰」傷害到支持者的感情，是否會成為選戰隱憂，王世堅坦言「多少都會」，但他不以為意，因為自己是被攻擊的那一方，回手只是正常的攻防，不過從這次的初選，他也學到自己應該更進步，應會學會「打不還手，罵不還口」，這才是最高境界。