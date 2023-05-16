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確定徵召！朱立倫邀侯出席明中常會　北北基桃市長合體大團結　

▲▼朱立倫 侯友宜 國民黨中常會第一波立委提名。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫日前於中常會上與侯友宜合體，為立委候選人拉抬選情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統徵召將在明（17）日中常會拍板定案。據掌握，昨晚黨主席朱立倫先後跟鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會晤。首先在「朱郭會」時，朱提出科學數據，以及縣市長、立委、立委參選人的徵詢結果，讓郭了解主流意見在侯那邊；接著在「朱侯會」時，朱則邀請侯參加明日中常會，態勢不言可喻。據悉，明天北北基桃縣市首長將齊聚一堂，共同展現大團結氣勢。

對於昨晚朱立倫先後跟郭台銘、侯友宜會晤，黨中央、郭陣營、侯陣營均三緘其口，深怕失言引起變數。唯據掌握，昨晚「朱郭會」前，朱已整理好各項資料，約莫傍晚6時，便抵達郭位於信義區的豪宅住所，當面向郭分析局勢。

據指出，朱立倫逐一提出科學數據，包括長期受藍營信任的媒體民調，以及黨中央所委託具公信力的機構民調，而這些民調都顯示，郭台銘雖然較年初有所進步，但侯友宜仍處於領先地位。知情人士說，這些民調都具有長期聲譽及可信度，不管是母體、抽樣、加權、訪問題目，乃至於交叉分析等細部數據，都足以取信於社會大眾。

除此之外，朱立倫也當面向郭台銘提出黨內重要意見領袖的徵詢結果。據指出，首先在縣市首長的部份，朱立倫上週親自一一致電詢問，幾乎全部黨籍縣市首長都認為，侯友宜若擔任總統候選人對年底選情較有利。此外，秘書長黃健庭也詢問了現任立委，以及即將面對年底選戰的立委參選人，也得到類似結論，大多數現任立委以及立委參選人都認同侯友宜是「最強母雞」。

據指出，朱立倫跟黃健庭徵詢得相當仔細，不只詢問心中屬意誰，也從年底選戰角度，詢問選區內的民情輿論，認為郭台銘還是侯友宜有助於拉抬年底選情；而多數縣市首長、立委、立委參選人都考量到，立委選舉是採單一選區制，需要具有「中道、理性、穩健、務實」特質的總統候選人，不宜劍走偏鋒，如此方能協助拓展中間選票。

朱立倫跟郭台銘談完之後，緊接著與侯友宜見面。據指出，朱同樣向侯提出前述資料，並邀請侯明天出席中常會，屆時會有黨籍縣市首長、立委參選人共同出席，共同營造大團結氣氛。據悉，黨中央現正邀請黨籍縣市首長出席明天中常會，目前已知北北基桃首長將會出席，共同展現大團結氣勢。

侯友宜今天受訪時，未否認昨晚接獲朱的口頭邀請，也證實週三他本人會出席中常會；他同時強調，自己目前還是新北市長，所以是以新北市長的身份，出席中常會支持黨籍立委參選人。據悉，侯因為知道自己「任重道遠」，所以今天受訪時，表情比平時還要嚴肅，講話更加字斟句酌。

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國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

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