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台科大快問快答招生影片揭秘　校園吉祥物竟是「虎跟鴨」

▲台科大推出快問快答招生影片。（圖／台科大提供）

▲台科大推出快問快答招生影片。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值各大學招生季，台灣科技大學特別推出兩支輕鬆活潑的影片，分別訪問系主任與學生，調查台科大與技職學生的特色，意外發現原來台科大的校園吉祥物竟然是老虎和鴨子 (Tiger Duck)，因為以老虎（Tiger）和鴨子（Duck）兩者讀音連起來接近「台科大」的諧音。

台科大教務長陳素芬表示，有別於一般的大學宣傳片，台科大希望透過快問快答影片，以輕鬆明快的方式，藉由老師與學生不同的觀點，讓更多人能一窺台科大的特色，了解技職教育及培育出的學生優點，而在台科大就讀，理論與實務並重，除了專業知識的學習外，透過實作課程驗證理論知識，可達到更好的學習成效。

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根據台科大的影片調查訪問，台科大系主任普遍認為台科大的最大特色為，校園小巧機能強、國際化，學生多元。有趣的是，多數台科大學生都認為學校的優勢是有「好吃的學生餐廳」，其次是工作機會多、資源多。

而在學生特質的部分，台科大系主任們普遍認為台科大的學生們，務實、實做能力強、素質好態度佳、積極有想法；同學們則認為台科大學生務實勤奮、友善樂觀、專業能力強。

台科大工管系學生賴玄耀說，台科大學生餐廳常聚集校內的同學們，也吸引外校的學生前來用餐。由於校園小，外籍生多，堪稱是外籍生密度最高的校園，校園隨處都可跟外國人溝通，外語能力也變好了。

台科大快問快答兩支影片影片連結分別為：
系主任篇 https://youtu.be/kPyHBl6Kyhc
學生篇 https://youtu.be/iI33aFuLsxc

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