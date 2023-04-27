獨／與台科大整併！華夏科大補償百位教師　最多可領6到10個月全薪

▲華夏科大董事會將對轉任台科大或屆齡退休教師提出補償方案，最高可領6到10月全薪。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者許敏溶／台北報導

華夏科大董事會上周五通過與台科大整併計畫書，未來華夏科大百名教師將轉任台科大專案教師，由於身份轉換將導致權益受損，華夏科大董事會已經籌資並提出權益補償方案，並首度曝光，整併後若教師屆齡而願意退休，最多可領10個月薪資補償，不願退休而轉換到台科大任教老師，最高可領6個月全薪補償為原則；若以教授每個月全薪12萬元計算，退休補償最多可領超過百萬。

台科大與華夏科大兩校在本月11日同時舉行校務會議，兩校都通過「整併計畫書」，隨後華夏科大董事會也在上周五通過整併計畫書，台科大也在前天（25日）將整併計畫書送給教育部審議，若一切順利，預計教育部在近期就可審核通過，華夏科大也將在5月底宣布，從112學年度起停招，115學年度結束後停辦。

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華夏科大與台科大整併後，根據整併計畫書內容，華夏科大目前共有101名教師，將轉任台科大專案教師，部分選擇退休，但因轉任將導致教師權益受損，華夏科大董事會也已經擬定補償措施，並在今天曝光。

▲華夏科大董事會同意和台科大整併，最快五月底宣布112學年起停招。（圖／摘自華夏科大網站）

華夏科大主秘鍾國強表示，目前華夏科大教職員會轉任台科大，但因為私校教職員參加私校公保，未來到台科大後轉換身份，年資也會結清，教師變成專案教師及職員變約聘後，將是勞保身份，身份轉換時會有一些權益損失，所以董事會才提出補償措施。

華夏科大目前共有101名教師，鍾國強指出，約有14到15名教師已經屆齡退休，其餘教師將轉任台科大擔任專案教師，針對轉任台科大導致教師權益受損，董事會已經籌資並提出補償方案，提供屆齡教授每人一筆10個月的退休優惠金，不願退休而轉任台科大教師，以最高可領6個月全薪為原則，若以目前教授一個月全薪約12萬計算，等於可能72萬到120萬元，但因為每個人條件不一樣，實際上仍以個案狀況而定。