文教公司幫私校招生　竟提告討「總學費8成」當報酬…法官打臉

▲一家文教事業公司協助退場私校招生，事後提告要求學校應給他們總學費的8成做為報酬。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／高雄報導

一家文教事業公司與和春技術學院合作，替他們進行招生事宜，事後卻提出告訴，聲稱雙方締結廣告宣傳契約，實質是勞務契約，因而學校每收到1個學生，就要付他們8成學費做為報酬，依2個學年度全部學費計算，學校還欠他們370萬3230元，學校則以「學生並非商品」反駁。台北地院審結，認為文教事業公司提不出書面契約證據，且從學費抽取高額傭金，也違反教育法規，判他敗訴，全案還可上訴。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，和春技術學院也因招生不順，於110學年度已被教育部勒令停招，在去年9月被教育部退審會列為專案輔導學校名單，教育部命令在今年5月10日停辦，和春技術學院成立30多年後確定熄燈退場。

文教事業公司提告主張，他們與和春技術學院成立廣告宣傳契約，性質上為勞務契約，合作內容為替學校介紹學生、對外廣告宣傳，學校則需給付每位學生學費總收入80％做為報酬。而和春技術學院於105、106學年度經他們宣傳後，實際收取學費為520萬8806元，以8成計費，再加上員工鐘點費1萬2031元，應付417萬9046元，但學校目前只支付41萬600元，還欠款370萬3230元。

校方則表示，雙方並未成立這種勞務契約， 而且做為私立學校，應依主管機關法令收學費，無權私相約定學費項目和用途，何況學生並非商品，學校招生是為了滿足學生受教權，文教公司無理由依學生入學主張報酬。

法官認為，文教事業公司主張雙方約定報酬高達學費的8成，卻沒提出書面契約資料，何況由學校以外第三人招生，並從學費抽取高額傭金，已違反教育法規，自屬無效，判文教事業公司敗訴。