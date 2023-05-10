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降低少子化衝擊！專家建議：公私立技職校院「招生應分工」

▲▼台科大今天舉辦未來技職教育論壇，邀請教育部技職司長楊玉惠、立委鍾佳濱，以及公私立大專校院協進會理事長到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲葛自祥（左一）建議，公私立技職校院應做好分工，公立技職校院專注在研究所，減少大學部招生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化衝擊，私校退場或停招消息頻傳，面對學生來源越來越少，私立科大校院協進會理事長葛自祥今（10日）建議，公私立技職校院應做好分工，公立技職校院專注在研究所，減少大學部招生，私立技職則專注在大學部及產業專班，減少研究所招生，他也提到，技職學生獲得企業認同，光在實習階段若加班月薪可達6萬，顯示科大學生在職場是有優勢。

台科大今天下午舉辦「突破思維舊框架，技職未來無界限」未來技職教育論壇，邀請教育部技職司長楊玉惠、立委鍾佳濱，以及公私立大專校院協進會理事長到場。

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台科大校長顏家鈺表示，這個論壇是一個很好開始，期盼後續能夠帶動未來技職教育突破框架無限發展，希望替未來技職破框，擬定了下一階段的願景及行動方案，讓越來越多的人能夠一同擘劃技職教育新價值。

▲▼台科大今天舉辦未來技職教育論壇，邀請教育部技職司長楊玉惠、立委鍾佳濱，以及公私立大專校院協進會理事長到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲台科大今天舉辦未來技職教育論壇，邀請教育部技職司長楊玉惠（左三）、立委鍾佳濱（左二）及公私立大專校院協進會理事長到場。（圖／記者許敏溶攝）

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥指出，台灣教育受到少子化影響，高教也不例外，而現在技職教育是「三好三缺」，三好包括「企業認同度日增、官方支持力道逐年加大、特色多品質高」，三缺則是「缺乏自信、公私立技職缺乏適度分工」。

葛自祥強調，技職科大學生在職場是有優勢，現在去問問企業的人資，都認為技職學校學生對企業來說，實務能力強、好用、有高度價值，連前行政院副院長沈榮津也提到，技職教育是台灣經濟基礎，也是台灣未來20年發展的契機，而雖然台灣學生數日益減少，但近十年教育部對於技職教育預算編列增加約70億元，顯示技職教育獲得政府支持。

葛自祥也舉龍華科大為例，該校的3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，連台積電也來要人，在111學年度，台積電路錄取15位大四實習生，實習薪資達3.8萬元，若自願加班可達5.6到6萬元，「一般大學畢業生可拿到6萬元嗎？」。

因此，葛自祥也建議，公私立技職校院應做好分工，減少相互競爭，公立技職校院專注在研究所，減少大學部招生，私立技職則專注在大學部及產業專班，減少研究所招生，一起攜手合作。

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