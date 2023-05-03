　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大四技申請明起跑！入學獎學金倍增至40萬元「最高拿70萬」

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲台科大四技申請入學明天起跑，今年入學獎學金倍增至40萬元，最高可拿70萬元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高中生四技申請入學將從明（4日）起，進行第二階段複試網路報名，台科大今年共提供390個名額，為吸引優秀學生及照顧清寒學生，台科大今年大幅提高獎學金額，並放寬發放獎學金的資格，原先四科組合級分在前1%學生，發放15萬入學獎學金，放寬為前2%可領40萬獎學金，入學後維持學科成績，可續領每期10萬元獎學金，最高可達70萬，清寒學生則只要前5%，最高可領70萬獎學金。

專門提供高中生的四技申請入學，3月30公布第一階段篩選結果，並從明天起到下周一（8日）進行第二階段複試網路報名，申請生也必須在網路上傳資格審查暨學習歷程備審資料並繳交報名費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台科大指出，今年共提供390個名額，共有9842名考生報考各系組，報名人數較去年大增3525人，而台科大今年四技申請平均錄取率3.96%。第一階段通過篩選人數為2219人，第一階段通過率為22.55%；今年報名人數最多是營建工程系2960人報名，其次則為管理學士班869人，特別的是電子系、資工系為112學年度新增招生系，也各自分別吸引631人及828人報名。

台科大為了吸引優秀學生，並提供清寒學生給予更多經費資源與關懷，台科大今年特別修訂大學部獎學金實施要點，不僅大幅提高獎學金的金額，也放寬一般生和清寒生發放獎學金資格。

台科大教務長陳素芬說，若以一般生為例，原本由四科目組合級分在前1%（含內），發給入學新生獎學金15萬，今年將大幅提升至4科組合級分在前2%（含以內），可領第一期40萬獎學金，入學後學生維持學科成績，可續發每期10萬元獎學金，最高可達70萬；而校方為了扶助清寒生，清寒生四科組合級分累計在前5%（含以內），就可領到累計最高70萬獎學金。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
震撼！　金曲歌王認了離婚
17歲屁孩借開喜美出事了！　2女騎士撞噴躺地
退出港湖立委初選　游淑慧曝與侯友宜談話內容
快訊／當詐團內鬼？　北市警所長遭搜索
快訊／連千毅慘了！　法院將發布通緝
永和阿姨尖峰「騎YouBike鬼切」　騎士慘被擊落
快訊／侯友宜出手協調！　藍營派她戰港湖立委
黃子佼「6位數稿費」全捐了！　首露面再槓《天下》

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漁業署提高石斑魚抽驗量能20%　全台1048養殖戶用藥安全合格

初賽落幕！臺大盃場外人氣延燒　神秘舞團排名竄升

男友跟團割包皮！她驚揭「詐領保險金」內幕苦勸...竟被怒打

Uber攜手計程車隊！「優步小黃」台中上線　推限時每趟30元優惠

懶得洗杯子！他3天後驚見「超強生命力」：我要養看看

兒站起後又跌倒　9秒影片媽看100遍「見1細節喊毛」：誰在拉他？

詐騙魔手伸向移工　冒充官方LINE帳號「假求職真詐騙」

美國藍莓也驗出A肝病毒　好市多：停賣所有冷凍莓果

「物價飛漲」新北弱勢生補助加碼　早午餐費達100元

想跟女友「在家裡壞壞」卻被拒！　過來人秒懂曝2原因：超不自在

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

漁業署提高石斑魚抽驗量能20%　全台1048養殖戶用藥安全合格

初賽落幕！臺大盃場外人氣延燒　神秘舞團排名竄升

男友跟團割包皮！她驚揭「詐領保險金」內幕苦勸...竟被怒打

Uber攜手計程車隊！「優步小黃」台中上線　推限時每趟30元優惠

懶得洗杯子！他3天後驚見「超強生命力」：我要養看看

兒站起後又跌倒　9秒影片媽看100遍「見1細節喊毛」：誰在拉他？

詐騙魔手伸向移工　冒充官方LINE帳號「假求職真詐騙」

美國藍莓也驗出A肝病毒　好市多：停賣所有冷凍莓果

「物價飛漲」新北弱勢生補助加碼　早午餐費達100元

想跟女友「在家裡壞壞」卻被拒！　過來人秒懂曝2原因：超不自在

快訊／台東車站=康樂車站間野火！台鐵南迴線、東線列車延遲

阿伯別怕！嘉義翁迷途50公里到雲林　熱心鄉民報警助平安返家

康康遭詐騙500萬「錢拿不回來」！　兇手落網了...Selina前夫出手相助

漁業署提高石斑魚抽驗量能20%　全台1048養殖戶用藥安全合格

1年5000人偷拍被捕！日本「反偷窺法」擬6月上路　違者最重關3年

初賽落幕！臺大盃場外人氣延燒　神秘舞團排名竄升

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」　終於鬆口：怕被說是失敗者

抱著女嬰墜樓亡！他「持刀殺妻」血染頂樓輕生　法院嚴懲輕生未遂者

換護照人潮多綠稱「封路搭帳篷」　葉元之轟「草包」：心裡只有選舉

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

生活熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

根本沒3P！企鵝妹「純潔度測驗」真實性史曝

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

首波梅雨鋒面雨勢猛　發綠雨區擴大

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

YT更新「飲食失調規範」吃播大胃王恐受影響

42歲爸投1500萬元給imB！曾每個月爽領13萬

好市多2瓶鮮奶「不到100元」！結帳店員也傻了

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

更多熱門

相關新聞

頂大財金商管學系參採數乙　專家分析：將可招收社會組好學生

頂大財金商管學系參採數乙　專家分析：將可招收社會組好學生

114學年度起，「數學乙」將納入分科測驗考科，招聯會今（2日）公告，114學年度首度有158個校系組參採分科測驗數學乙，又以財經、資訊、商管學群居多，包括台大會計、台大財金系與法律學系財經法學組等系組都參採，升學輔導專家分析，這代表數乙確實有存在需求，也讓上述學系有機會收到更多社會組成績相對優異考生。

114學年分發入學「158系組首度參採數乙」　財經＋資訊＋商管為主

114學年分發入學「158系組首度參採數乙」　財經＋資訊＋商管為主

獨／與台科大整併！華夏科大補償百位教師　最多可領6到10個月全薪

獨／與台科大整併！華夏科大補償百位教師　最多可領6到10個月全薪

獨／華夏董事會通過與台科大整併！已送教部審議　最快5月底宣布停招

獨／華夏董事會通過與台科大整併！已送教部審議　最快5月底宣布停招

降低病毒傳染風險！台科大「智慧浮空儀表」奪大獎　可應用汽機車

降低病毒傳染風險！台科大「智慧浮空儀表」奪大獎　可應用汽機車

關鍵字：

台科大四技申請入學獎學金清寒

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面