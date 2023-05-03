台科大四技申請明起跑！入學獎學金倍增至40萬元「最高拿70萬」

▲台科大四技申請入學明天起跑，今年入學獎學金倍增至40萬元，最高可拿70萬元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高中生四技申請入學將從明（4日）起，進行第二階段複試網路報名，台科大今年共提供390個名額，為吸引優秀學生及照顧清寒學生，台科大今年大幅提高獎學金額，並放寬發放獎學金的資格，原先四科組合級分在前1%學生，發放15萬入學獎學金，放寬為前2%可領40萬獎學金，入學後維持學科成績，可續領每期10萬元獎學金，最高可達70萬，清寒學生則只要前5%，最高可領70萬獎學金。

專門提供高中生的四技申請入學，3月30公布第一階段篩選結果，並從明天起到下周一（8日）進行第二階段複試網路報名，申請生也必須在網路上傳資格審查暨學習歷程備審資料並繳交報名費。

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台科大指出，今年共提供390個名額，共有9842名考生報考各系組，報名人數較去年大增3525人，而台科大今年四技申請平均錄取率3.96%。第一階段通過篩選人數為2219人，第一階段通過率為22.55%；今年報名人數最多是營建工程系2960人報名，其次則為管理學士班869人，特別的是電子系、資工系為112學年度新增招生系，也各自分別吸引631人及828人報名。

台科大為了吸引優秀學生，並提供清寒學生給予更多經費資源與關懷，台科大今年特別修訂大學部獎學金實施要點，不僅大幅提高獎學金的金額，也放寬一般生和清寒生發放獎學金資格。

台科大教務長陳素芬說，若以一般生為例，原本由四科目組合級分在前1%（含內），發給入學新生獎學金15萬，今年將大幅提升至4科組合級分在前2%（含以內），可領第一期40萬獎學金，入學後學生維持學科成績，可續發每期10萬元獎學金，最高可達70萬；而校方為了扶助清寒生，清寒生四科組合級分累計在前5%（含以內），就可領到累計最高70萬獎學金。