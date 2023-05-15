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通緝犯拒檢遭警擊斃！檢將解剖查死因　釐清用槍時機

▲▼彰化毒犯遭警方開槍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化毒犯遭警方開槍不治身亡 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名因販毒遭到通緝的楊嫌，13日深夜與騎車載著張姓友人，行經田尾鄉時拒絕警方攔查甚至衝撞，員警開1槍，楊男中彈後負傷後，改由張男騎車，騎到埔心鄉羅厝村土地公廟後打電話求救後逃走，消防隊據報到場發現他左後腰處有彈孔，到院前宣告不治，檢方已於昨日相驗完畢，將於近日解剖進一步釐清死因。

該起事件發生於13日深夜23時40分，2名警員巡邏時見到楊男與在後座的張男，未打方向燈轉彎且行跡可疑，於是上前示意臨檢，但楊男加速逃逸還衝撞警員，警員當下拔槍擊發1槍打中楊男，楊男中彈後改由同車的張男騎車，到埔心鄉羅厝村土地公廟後打給另一名楊姓友人電話求救，友人到場後打電話通報，消防隊獲報後於14日凌晨趕抵現場，雖將楊男送醫但仍不治身亡。

楊姓友人不解，張男能早一點將楊男送醫，也許還有活命機會，但竟將他丟包在土地公廟旁，指用手機告訴他「楊男中彈」，等趕到現場後，再叫消防車，卻沒命了。

▲▼彰化毒犯遭警方開槍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲楊男載張男騎車逃逸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

檢方立即指派檢察官吳宗穎進行相驗程序，並偵辦此案，經查，該案係員警於執行巡邏勤務過程中，因攔查楊姓民眾交通違規事件而衍生。關於全案發生事實經過、值勤員警警械使用時機等相關細節，檢察官均將全力偵辦，以求毋枉毋縱，也將於近日進行解剖以釐清死亡原因。

而彰化縣警局對於該名員警使用槍械時機及過程是否合法，將報請警政署調查小組調查及提供意見，為維護開槍同仁心理健康，將聘請專業心理諮商師進行關懷輔導，因公使用槍械若涉訟，將聘請律師爲其辯護。

▲▼彰化毒犯遭警方開槍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲楊男家屬認為警方執法過當 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

翻開楊男因竊盜、施用毒品涉案判決，分別判處8月、6月、6月、8月、7月、3月確定，合併定應執行有期徒刑2年2月確定，於2020月9月24日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢，未料出獄後，2020年7月間因販賣7次二級毒品作為營利，被溪湖警方查獲，去年2021年11月彰化地院依違反毒品危害防制條例，判處應執行有期徒刑6年，今年2月22日撤回台中高分院上訴，未到監執行，被通緝在案，如今因拒絕攔查又衝撞員警，意外中彈身亡，也給家人留下莫名的悲痛。

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