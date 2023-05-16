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21歲新娘婚禮當天「遭勒死棄屍」！　新郎認了殺人：根本不想娶她

▲▼印度婚禮,印度新娘,結婚。（圖／CFP）

▲ 克瑪爾在婚禮當天上午遭未婚夫殺害。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起驚悚事件，一名新娘在婚禮當天遭人殺害，未料兇手竟是她心愛的新郎，將她勒死後棄屍樹林。新郎落網後坦承，他是在女友不斷施壓下才答應結婚，其實心中根本不想娶她，才會決定動手殺人。

綜合《印度斯坦時報》等報導，北方邦勒克瑙（Lucknow）的21歲女子克瑪爾（Komal）原定4日晚間和27歲男友莫里亞（Rahul Maurya）舉行婚禮，當天上午出門去美容院後卻就此失聯，家人苦尋數小時找不到人，才向警方報案。

警方調閱克瑪爾通聯記錄，發現她失蹤前最後一通電話就是打給未婚夫莫里亞，便要求他到案調查。莫里亞起初堅稱自己一直忙於準備婚禮，不清楚克瑪爾的下落，後來才坦承5日上午曾約克瑪爾見面，帶她到森林裡野餐時發生爭吵，一氣之下用她的絲巾勒死她，關掉她的手機後逃回家中。

警方根據莫里亞說法，9日晚間在森林裡發現克瑪爾的屍體。莫里亞事後也坦承早就預謀殺害，稱他自始至終都不願和克瑪爾結婚，沒有準備好做出承諾，但克瑪爾不斷向他施壓，甚至揚言不結婚就要輕生，才會為了安撫她而答應，但隨著婚禮逼近，莫里亞愈來愈恐慌，因此決心殺害未婚妻。

據稱莫里亞和克瑪爾交往的同時還和另一名女子有染，且心中更想和該名女子結婚，因為對方很有錢。莫里亞現已被捕，面臨綁架、謀殺及以虛假資訊掩蓋犯罪等指控。

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