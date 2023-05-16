企鵝妹20天「完成500公里」體力超驚人！健美小腿照曝　PTT喊猛





▲企鵝妹走破500公里。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進日前在台徒步環島，每每開直播都吸引上萬人關注，今（16）日完成500公里，就有網友驚喊，企鵝妹的體力超扯，剛開始走時，每天大約走20公里左右，現在幾乎每天都走30公里，超猛的體力驚呆他，「違反人體工學了吧」，身體素質贏過多數男生。

有網友在PTT發文，「企鵝妹體力到底多扯」，剛開始從宜蘭出發時，企鵝妹每天約走20公里左右，最近這幾天幾乎都超過25公里，甚至還破30公里，已經連續走超過半個月，里程越來越高，「這違反人體工學了吧，企鵝妹體力到底多扯，南韓連女生體力毅力都好成這樣」。

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▲企鵝妹攜帶筋膜槍按摩腿部。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）



今（16）天是企鵝妹環島的第20天，已經完成500公里了，回看之前的紀錄，第19天走30.46公里，第18天走26.68公里，第17天走31.59公里，第16天休息，第15天走30.07公里，第14天走27.89公里。

貼文曝光，網友一面倒大讚，「比八卦台男還強」、「當行軍在走」、「苗栗段這兩天比較硬」、「她這一定平常有在練的」、「有夠扯，有練過的男性10公里山路就吃力了」、「如果沒有民眾打擾，進度更快吧」、「身體素質屌打多數男生」、「真的很強，希望她的身體不要出現傷痛」、「某次走超過20公里就腳底酸爆想回家了」、「超強，人生沒走過30公里以上還含山路」。

▲有網友貼出企鵝妹的腿照。（圖／翻攝自PTT）

還有網友貼出企鵝妹的腿照，大讚這樣的腿超美，「企鵝妹腿這樣有肌肉才健康又好看」、「人家她這種腿是符合國際健康美標準」、「國外流行健身，或像日本每天走路，小腿強健正常」、「這種腿才讚」、「已經是春麗腿了，其實」。