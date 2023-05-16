便當吃到膩！他跪求「一個人晚餐能吃啥」　鄉民列整排清單

▲網友表示，一個人吃飯的選擇有限，常常想不到要吃什麼。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「一個人的晚餐能吃什麼？」一名網友表示，自己喜歡買飯回家吃，順便享受獨處的時光，但一個人吃飯的選擇有限，就連外送平台也很難點到免運門檻，最後常常只買便當，讓他有些困擾，也好奇其他人會吃些什麼。對此，就網友給出一整排的晚餐清單。

原PO在PTT發文表示，以前還是學生時，不知道什麼叫做累，無論時間多晚，只要有人揪就會去，但成為上班族後卻大大改變，只要是同事邀約就一律拒絕，朋友聚會則是全挪到假日，「只想買飯回家配劇，享受一個人的時光。」

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他接著指出，自己是比較宅的人，不習慣在外面吃飯，通常都會買回家吃，但一個人吃飯的選擇就很有限，即使是外送平台，點不到低消也很難叫，因此好奇發問：「下班除了便當，還能吃些什麼新玩意？」

貼文發出後，許多網友積極提供意見，「生魚片、丼飯、小火鍋」、「鍋貼水餃想吃幾個就點幾個，方便」、「一個人能吃的超多可以選吧」、「鴨肉飯、湯包、酸辣湯、泡麵、雞排、陽春麵、鍋燒麵、海產粥、鱔魚意麵、羊肉燴飯、牛肉麵、咖哩飯」、「看是要吃犒賞的還是吃健康的，健康就自助餐或健康餐盒，多吃菜和清淡蛋白質，犒賞就串燒和0卡可樂」。

另外，也有不少人建議原PO可以自己煮，選擇會更多元，「假日先把便當煮起來放，要吃只要微波就行了」、「自己煮選擇會比較多，只是也要想要煮什麼就是了」、「看心情，想吃什麼吃什麼，偶爾自煮、偶爾自己吃大餐」。