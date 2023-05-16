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「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了

「挖呀挖老師」2天前發布新的兒歌教唱〈太陽高照花兒在笑〉。（翻攝自抖音@音樂老師花開富貴）

▲「挖呀挖老師」2天前發布新的兒歌教唱〈太陽高照花兒在笑〉。（圖／翻攝自抖音@音樂老師花開富貴，下同）

圖、文／鏡週刊

中國湖北一名黃姓幼教老師在抖音上傳教孩童唱〈小小花園〉的影片，因為洗腦歌詞加上清新的顏值一夕爆紅，被封為「挖呀挖老師」，粉絲更突破700萬。不過黃老師走紅後網路上也爆出許多像是說她整容和過度修圖的負面傳聞，對此，她本人也親自回應了。

「挖呀挖老師」2天前發布新的兒歌〈太陽高照花兒在笑〉教唱影片，歌詞反覆唱「太陽高照，花兒在笑，跟我做操，還蹦蹦跳。拍一拍，我每天早上起得早，我永遠不會老」，簡單好記的歌詞小朋友也琅琅上口。

影片才短短2天就已經超過3萬則留言，中國粉絲捧場表示「怎麽看怎麽喜歡，同感的舉手」「確實不錯，但漂亮是火的原因」「顏值即王道，但傾向性也十分明顯，每次影片都是最扛打的側顏」「喜歡她的笑容和清澈的眼神！」「黃老師，現在我去投胎，你等我」「黃老師我來了，有愛的老師，誰不喜歡那才是傻子」。

「挖呀挖老師」粉絲突破700萬。（翻攝自抖音@音樂老師花開富貴）

面對近期負面傳聞不斷，「挖呀挖老師」也親自留言回覆：「網絡上傳的照片，跟手機第三視角的直拍，我不知道醜化我對黑子來說有什麼意義，他們開心就好，最近看到一句話非常喜歡，分享給大家，想跟所有的女孩子說，不要容貌焦慮，我們不可能永遠年輕，選一個好的專業，通過自己的努力和上進心獲得一份喜歡的事業，做最好的自己」。

粉絲也留言鼓勵，「黑粉蹭流量的趕快滾出去，就不能看別人好。黃老師我們永遠喜歡你，加油」「這樣優秀的老師，有什麽錯，你們噴子也真是心狠手辣」「黃老師治癒的笑容、清澈的眼神，這就是最適合孩子的好老師！現實中的黃老師就是又美又有愛！黃老師，請繼續發光！不要在意黑粉說什麽」。

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